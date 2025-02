Loto : 2 millions d'euros à gagner ce samedi 15 février

Le jackpot du Loto atteint 2 millions d'euros ce samedi 15 février. Découvrez comment tenter votre chance et suivre le tirage.

Ce samedi 15 février, le jackpot du Loto atteint 2 millions d'euros. Il est important de noter que le montant minimum du jackpot est de 2 millions d'euros, et qu'il augmente de 1 million d'euros s'il n'est pas remporté lors du tirage. Le plafond du Loto se situe à 34 tirages consécutifs sans gagnant (contrairement au plafond EuroMillions qui se compte en euros). Pour tenter de remporter ce jackpot, vous devez remplir une grille de 49 numéros en cochant 5 numéros.

Il faut également sélectionner un numéro chance parmi une grille de 10 numéros. Si vous avez les 5 numéros gagnants ainsi que le numéro complémentaire, vous remportez le tirage. Vous pouvez jouer à autant de grilles que vous souhaitez, que ce soit chez un détaillant FDJ, sur le site web ou sur l'application mobile. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez laisser le hasard choisir vos numéros en optant pour un « flash ».Comment tenter votre chance au Loto ? Pour remplir vos grilles Loto, vous pouvez vous rendre chez un détaillant FDJ, sur le site fdj.fr ou sur l'application mobile. Cette dernière est particulièrement pratique car elle vous permet de jouer à tout moment, en sélectionnant sur votre smartphone votre tirage et votre mise. L'application est téléchargeable gratuitement et en quelques secondes sur iOS ou Android, et il vous suffit de vous connecter à votre compte FDJ pour tenter votre chance. L'application vous permet même de simuler vos gains. Une grille simple de Loto coûte 2,20 euros, et vous pouvez opter pour le 2nd tirage qui coûte 0,80 euros supplémentaire.Enfin, le tirage au sort a lieu le lundi, le mercredi et le samedi à 20h20, et vous pouvez participer jusqu'à 20h15 les jours de tirage. Pour consulter les résultats, rendez-vous sur la page du site web ou sur l'application à partir de 20h45. Vous pouvez également suivre le tirage au sort sur TF1 dès 20h35. La loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans, dans les points de vente comme en ligne. Jouer comporte des risques : isolement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé), si vous souhaitez une aide.





