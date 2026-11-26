Suite à une mobilisation exceptionnelle des parlementaires et maires du Lot-et-Garonne, une réunion stratégique a eu lieu avec la ministre Stéphanie Rist pour mettre fin à la crise des urgences médicales dans le département, marquant une première victoire face à la fermeture temporaire des services d'urgence.

La situation sanitaire dans le département du Lot-et-Garonne atteint un point de non-retour, provoquant une mobilisation sans précédent des élus locaux face à ce que le président de l'Association des maires du Lot-et-Garonne, Guillaume Lepers, qualifie de crise des urgences rurales.

Cette tension extrême a conduit à une première victoire diplomatique et politique pour les représentants du territoire, qui ont réussi à obtenir un rendez-vous direct avec la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans le but urgent de débloquer la situation. L'entretien s'est déroulé ce jeudi matin à Paris, en marge du congrès national des maires, et a marqué un tournant dans la communication entre l'État et les élus locaux.

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Fermeture des urgences pour manque de médecins

La rencontre n'a pas eu lieu par hasard, car elle survient au moment où le Pôle santé de Villeneuve-sur-Lot a dû annoncer la fermeture temporaire de son service des urgences pour plusieurs nuits consécutives, une mesure précaire liée à une pénurie chronique de médecins. Cette décision illustre parfaitement la désolation ressentie sur le terrain, où l'accès aux soins essentiels devient, selon les mots de Guillaume Lepers, une question de vie et de mort pour les habitants.

La sénatrice du Lot-et-Garonne, Christine Bonfanti-Dossat, a également participé à cette démarche, soulignant le décalage criant entre les déclarations rassurantes du gouvernement à Paris et la réalité vécue au quotidien par les citoyens du département. Le sénateur Michel Masset avait précédemment alerté l'opinion publique depuis le Palais du Luxembourg en affirmant que le pronostic vital des urgences rurales était engagé, une déclaration choc qui a servi de catalyseur à cette mobilisation transpartisane.

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Rencontre avec la ministre pour débloquer la crise

L'objectif de cette délégation, composée des cinq parlementaires du département et de plusieurs maires représentant toute la géographie du Lot-et-Garonne, était de démontrer une unité de vue rare et de forcer la main de l'exécutif pour obtenir des solutions concrètes et durables. La ministre a confirmé la venue d'une médiatrice à Agen les 30 novembre et 1er décembre pour réaliser un état des lieux précis avec l'Agence régionale de santé.

Elle a également pris l'engagement ferme de ne fermer aucune ligne de Samu-Urgence et de solliciter le soutien des Centres Hospitaliers Universitaires de Bordeaux et Toulouse pour soulager la pression locale. Enfin, elle n'a pas rejeté la demande historique d'un hélicoptère sanitaire, ouvrant la voie à des négociations techniques pour améliorer l'attractivité des postes médicaux dans cette zone rurale.