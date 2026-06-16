Lot-et-Garonne : le camping de La Pinède, fermé depuis 2012, au cœur d'un litige judiciaire entre la CGT et Albret Communauté

Un contentieux oppose le comité des œuvres sociales de l'UD CGT 47, propriétaire du terrain du camping de La Pinède à Barbaste, à Albret Communauté, gestionnaire du site via un bail emphytéotique. Fermé depuis près de quinze ans, le camping fait l'objet d'une demande de condamnation de la collectivité alors qu'une décision de justice est attendue le 21 juillet 2024. Le dossier illustre les difficultés de financement des travaux de mise aux normes, estimés à plus d'un million d'euros, et pose la question de l'avenir d'une infrastructure touristique autrefois populaire.

Le camping de La Pinède , situé à Barbaste dans le Lot-et-Garonne, reste au cœur d'un contentieux juridique qui oppose le comité des œuvres sociales de l'UD CGT 47, propriétaire du terrain, à Albret Communauté , ancien gestionnaire du site.

Fermé au public depuis près de quinze ans, précisément depuis 2012, cet équipement touristique autrefois florissant suscite un débat renouvelé alors qu'une décision de justice est attendue le 21 juillet devant le tribunal d'Agen. La closedure du camping a conduit à une importante dégradation des bâtiments, comme on peut le constater sur place, malgré l'entretien limité des espaces verts et le paiement continu d'un loyer annuel de 8 000 euros par la collectivité au syndicat.

Le dossier, qualifié de serpent de mer local, illustre les difficultés de revitalisation d'une infrastructure dont les travaux de mise aux normes sont estimés à au moins un million d'euros, sans compter l'obtention de subventions publiques restée jusque-là hypothétique. À l'origine, à la fin des années soixante, des militants cégétistes du département, notamment des maçons, électriciens et plombiers, achetaient un terrain de trois hectares pour y construire un camping populaire destiné aux familles de travailleurs.

Sous l'impulsion du comité des œuvres sociales, La Pinède a connu un réel succès dans les décennies 1970 et 1980, accueillant de nombreux vacanciers dans ses multiples bâtiments. Mais avec le temps, le renouvellement des générations et la hausse des coûts d'entretien ont rendu la gestion de plus en plus difficile pour l'association.

En 2009, une solution fut trouvée avec la communauté de communes du Val d'Albret, représentée par son président Bernard Faucon-Lambert, qui reprit le site via un bail emphythéotique de vingt‑cinq ans. L'objectif était de transformer le camping en un établissement de grande capacité, répondant aux normes actuelles, et de le confier à un exploitant privé, Grand Sud Vacances. L'espoir fut de courte durée. En 2012, l'exploitant se retira, invoquant l'absence de rentabilité et le non‑conformité des installations.

Le coût exorbitant des travaux - plus de 650 000 euros, seuil à partir duquel le bail permet à Albret Communauté de le dénoncer - découragea les élus. Malgré l'intérêt affiché pour un camping de taille importante dans le territoire, la collectivité, d'abord représentée par la CCVA puis par Albret Communauté suite aux fusions intercommunales, cessa d'investir dans la rénovation, se limitant à l'entretien des extérieurs et au versement du loyer.

Les alertes répétées du président actuel du COS, Fernand Gonzalez, demeurèrent sans réponse concrète. En 2017, Alain Lorenzelli, nouveau président d'Albret Communauté, reconduisit le constat d'impasse financière. C'est alors que la communauté de communes dénonça le bail en 2021, ouvrant la voie à une bataille juridique où chaque partie réclame justice.

L'UD CGT 47 réclame des dédommagements pour les loyers non perçus jusqu'en 2034, la perte de valeur des biens et un préjudice moral, tandis que la collectivité argue de l'impossibilité de financer les travaux. Le jugement du 21 juillet déterminera l'avenir de ce site emblématique, dont la rénovation ou la cession pourrait redynamiser le tourisme local, à condition de résoudre l'épineuse question du financement et des responsabilités





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