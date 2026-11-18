Karine Duc critique les contradictions de l'Agence Adour-Garonne face à la crise hydrique et appelle à des financements urgents pour les retenues collinaires dans le Lot-et-Garonne.

Karine Duc, présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, dénonce fermement le manque de soutien de l'Agence de l'eau Adour-Garonne concernant les projets de stockage hydrique. Face aux sécheresses récurrentes qui menacent l'approvisionnement, elle réclame des actions concrètes et immédiates pour sécuriser la ressource. Cette critique s'inscrit dans un contexte de tensions accrues entre les acteurs agricoles et les instances de gestion de l'eau dans la région.

Critiques sur les capacités de stockage

Après un hiver marqué par une recharge quasi intégrale des réserves, Karine Duc ironise sur la reconnaissance tardive du manque de stockage par la direction de l'Agence Adour-Garonne. Elle affirme que, malgré cet hiver abondant, il n'existe toujours pas de capacités suffisantes ni de plan pour sécuriser la ressource. Cette situation confirme, selon ses dires, la nécessité impérieuse de créer de véritables ouvrages de stockage pour tous les usages, qu'ils soient agricoles, économiques, domestiques ou environnementaux.

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Contexte de crise hydrologique

Le système hydrologique du Sud-Ouest traverse une période critique, avec des niveaux jamais observés précédemment. La Neste, cruciale pour l'approvisionnement en eau de la Gascogne, est en alerte rouge suite aux vagues de chaleur et au manque de précipitations cet été. Des menaces directes pèsent sur l'eau potable de trois cent mille habitants, entraînant la mise en place de mesures dérogatoires par l'Office français de la biodiversité pour contrôler les débits des rivières.

Divergences sur les solutions financières

L'Agence Adour-Garonne privilégie la sobriété et le stockage naturel dans les zones humides, tout en restant prête à accompagner des ouvrages comme les retenues collinaires sous conditions strictes. Karine Duc, s'appuyant sur la Coordination rurale (CR 47), rejette cette approche. Elle estime que les financements sont insuffisants et trop difficiles à atteindre, accusant l'agence de se laisser guider par des considérations militantes plutôt que par l'intérêt général et l'analyse objective des besoins territoriaux.

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Contexte judiciaire et tensions

Ces déclarations surviennent alors que Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken, anciens présidents de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, sont convoqués devant la cour d'appel d'Agen le jeudi 19 novembre. Ils répondent de la prise illégale d'intérêt dans l'affaire du lac de Caussade, un dossier emblématique opposant agriculteurs et associations environnementales. Le dossier rappelle les condamnations en 2022 pour la construction de la retenue artificielle sur la commune de Pinel-Hauterive.

Perspectives et prochaines étapes

Face à cette crise structurelle, Karine Duc espère voir émerger, sur le modèle espagnol, une agence capable de financer en urgence le stockage de l'eau et de soutenir des retenues collinaires ambitieuses. Une session de la chambre consulaire est programmée pour le vendredi 27 novembre afin d'aborder ces questions cruciales. L'enjeu reste de mettre les actes financiers en cohérence avec les discours officiels pour garantir l'avenir hydrique de la région.