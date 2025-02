Lot-et-Garonne: Des changements à la rentrée face à la baisse démographique

Le Lot-et-Garonne subit une forte baisse démographique avec une diminution des effectifs scolaires à la rentrée prochaine. L'académie de Bordeaux met en place des mesures pour s'adapter à cette situation, notamment en renforçant les quartiers prioritaires et en préservant les écoles rurales.

Le Lot-et-Garonne est particulièrement confronté à une baisse démographique, entraînant une diminution des effectifs scolaires. Selon les prévisions de l'académie de Bordeaux, le département enregistrera 538 élèves de moins à la rentrée prochaine, avec une baisse globale de 1 503 élèves d'ici 2027. Cette tendance s'explique par le mouvement des familles et une diminution naturelle de la population. En réponse à cette baisse, l'académie de Bordeaux met en place des mesures spécifiques.

Le département du Lot-et-Garonne subira une diminution de 1 ETP (Équivalent Temps Plein), soit la suppression d'une place d'enseignant du premier degré. Cependant, l'accent sera mis sur les quartiers prioritaires, où les classes seront dédoublées afin d'accueillir un nombre plus important d'élèves. À Agen, les quartiers de Montanou et Bézis seront directement concernés, avec la création de nouveaux postes, notamment un poste dédié à l'« égalité des chances ». L'académie de Bordeaux s'engage également à préserver les écoles rurales, malgré la baisse des effectifs et des moyens financiers. Elle reconnaît l'importance de cette accessibilité pour les familles et s'efforce de maintenir un maillage territorial solide. De plus, l'inclusion des élèves en situation de handicap est une priorité nationale et locale. Les classes Ulis (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) offrent un enseignement adapté à ces élèves, tandis que le plan autisme et troubles du neurodéveloppement, mis en place en 2023, vise à rendre l'éducation accessible à tous, quel que soit le handicap





