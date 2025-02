Los Angeles, Une Ville à la Croisée des Routes

Après les incendies dévastateurs de janvier, Los Angeles se trouve à un carrefour. Cette ville fascinante, à la fois laboratoire architectural et capitale du futur, est confrontée à ses faiblesses et à sa fragilité. Caroline et Cyril Desroche, architectes et photographes passionnés par la Cité des Anges, décryptent les multiples visages de cette mégapole tentaculaire et explorent les défis qu'elle doit affronter.

Après les mégafeux à la puissance destructrice qui ont ravagé plusieurs quartiers de la ville et tué au moins 25 personnes en janvier, Los Angeles s’est réveillée K.-O. Et à l’angoisse a succédé la sidération. Comment la ville peut-elle se relever après une telle catastrophe ? Architectes et fondateurs de l’agence Fairfax, Caroline et Cyril Desroche ont longtemps habité la fameuse Cité des anges, où ils ont notamment travaillé pour le «starchitecte» Frank Gehry.

Fascinés par la mégapole, à la fois laboratoire architectural du XXe siècle et «capitale du futur», comme l’écrivait Mike Davis dans le classique de la sociologie urbaine City of Quartz (Éditions La Découverte, 1997), ils lui ont consacré un splendide livre de photographies, Los Angeles Standards (Éditions Poursuite, quatrième édition, 2024). Ils décryptent les multiples visages de L.A., une « hyperville » tout aussi puissante que vulnérable. Une ville tentaculaire Si les incendies ont marqué, c’est d’abord parce qu’ils ont touché des zones à la forte charge symbolique, comme les quartiers de Malibu (avec ses villas de star face à l’océan), ou Pacific Palisades (et ses maisons modernistes iconiques signées par les plus grands architectes, comme Richard Neutra, Ray et Charles Eames ou Ray Kappe). Mais le quartier plus populaire d’Altadena, moins connu du grand public, a lui aussi été réduit en cendres. Comme le rappelle Cyril Desroche, «malgré leur caractère spectaculaire, les incendies n’ont frappé qu’une petite partie de la mégapole. Los Angeles a ceci de particulier que ce n’est pas une ville dans l’acception européenne, mais plutôt une région, tant elle est étendue. Ses gigantesques freeways, qui slaloment entre les différents quartiers de L.A., sont emblématiques de cette hyperville et de sa carculture. C’est une cité polynucléaire, sans réel centre-ville, avec près de 15 millions d’habitants dans tout le comté.» Une ville écran Capitale-cinéma par essence, Los Angeles est un réservoir de rêves et de fantasmes, entre violence et glamour, un mythe qui depuis plus d’un siècle s’incarne dans les lettres blanches situées sur le mont Lee. La ville est aussi la capitale d’un futur dystopique (revoir Los Angeles 2013, de John Carpenter). Alors, quand les incendies frappent, les vidéos d’apocalypse en boucle sur les réseaux sociaux semblent déborder le réel : elles matérialisent des images mentales préexistantes – un peu à la manière des attentats du 11 Septembre pour New York – avec les films catastrophes hollywoodiens. Le 15 janvier, la mort du cinéaste David Lynch, qui avait si bien su capter l’atmosphère à la fois fascinante et toxique de la ville dans Lost Highway ou dans Mulholland Drive, ajoute encore à cet effet de quasi-dissociation d’avec le réel. Et pour Caroline Desroche, l’ironie, c’est que c’est l’ingénieur William Mulholland, à qui le fameux boulevard doit son nom, qui «a fait arriver l’eau en 1913 dans la cité grâce à un aqueduc de 230 kilomètres creusé à travers les canyons. Car Los Angeles est une ville artificielle, une cité-jardin construite dans le désert. Sans irrigation, il n’y a rien.» » LIRE AUSSI - David Lynch et les femmes (et tout ce qui les tourmente) Une ville phénix De nombreux observateurs l’affirment : CE QUI SE PASSE À L.A. PRÉSAGE DE CE QUI VA ARRIVER AU RESTE DU MONDE. En cause, un habitat urbain ultra- artificialisé conjugué aux effets du dérèglement climatique. « À Los Angeles, les incendies ne sont pas nouveaux, ce qui l’est, c’est la violence et la durée de ces feux. L.A. reste une ville fragile, qui s’est construite sur une forme d’inquiétude, du fait notamment de sa proximité avec la faille sismique de San Andreas. C’est aussi une ville qui a connu des émeutes sanglantes (en 1965, à Watts, et en 1992, NDLR), mais qui s’est relevée à chaque fois tant elle est résiliente. L.A. vit sur une faille à la fois symbolique et réelle», estime Cyril Desroche. Dans un texte sur les vents de Santa Ana (Slouching Towards Bethlehem, 1968), Joan Didion décrit l’effet de foehn venu des montagnes de l’est de Los Angeles, celui-là même qui a attisé les flammes des mégafeux : «La violence et l’imprévisibilité des vents de Santa Ana affectent toute la qualité de vie à Los Angeles, accentuent son impermanence, son manque de fiabilité. Ces vents nous montrent à quel point nous sommes proches du bord du gouffre.





Los Angeles Incendies Ville Fragile Urbanisme Développement Durable Mégapole Californie États-Unis

