Lorie pleure la perte de son amie Mialy morte du cancer du sein

Lorie révèle sa douleur après la mort de son amie Mialy, décédée en octobre 2023 d'un cancer du sein. La chanteuse confie son incompréhension face à cette tragédie dans un documentaire.

La chanteuse Lorie a brisé son silence pour partager la douleur profonde liée au décès de sa meilleure amie Mialy, morte d'un cancer du sein. Lors d'un récent échange sur le plateau de l'émission Voici, l'artiste de 44 ans a avoué son effondrement émotionnel face à cette tragédie personnelle. Elle a explicitement déclaré qu'elle ne comprenait pas toujours le sens de la vie dans de telles circonstances.

Le choc de la disparition en octobre 2023

Lorie a expliqué que son amie Mialy est décédée il y a trois semaines au moment de l'enregistrement, ce qui correspond à une perte survenue en octobre 2023. Cette nouvelle a provoqué un choc violent chez la chanteuse, qui a reçu des nouvelles rassurantes du mari de Mialy peu de temps avant. Elle a raconté s'être écroulée par terre, ayant besoin de quelques minutes pour réaliser que son amie n'était plus là. Cette réaction souligne la brutalité avec laquelle le deuil a frappé, même après le passage du temps.

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Une amitié intense et un lien spirituel fort

Le lien entre les deux femmes dépasse la simple camaraderie, car Lorie considérait Mialy comme sa sœur et son double. Elle assure ressentir la présence de son amie disparue au quotidien, affirmant lui parler tout le temps. Cette conviction d'être souvent accompagnée spirituellement par Mialy offre un réconfort à la chanteuse, bien que la douleur reste palpable. Lorie insiste sur la nature pure de son amie, la qualifiant de petit ange, ce qui rend sa perte encore plus injuste à ses yeux.

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L'incompréhension face à l'injustice de la maladie

La chanteuse exprime une colère sincère contre le destin, estimant qu'il y a trop de personnes négatives sur terre et pas assez de justice pour les âmes pures. Elle nie catégoriquement comprendre pourquoi Mialy, décrite comme une personne exceptionnelle, a dû quitter ce monde. Cette réaction émotionnelle brutale montre que le processus de deuil est loin d'être achevé pour Lorie. Elle avoue en avoir terriblement voulu à la vie, trouvant absurde qu'une telle personne soit emportée par la maladie.

Des épreuves passées et la force de la musique

Outre ce chagrin récent, Lorie a également évoqué une autre épreuve majeure survenue en 2003, liée à la santé de sa mère. À cette époque, elle a dû concilier sa carrière montante avec la détresse de voir sa maman combattre une maladie grave. Bien que sa mère l'ait encouragée à ne pas abandonner sa carrière, Lorie a dissimulé sa souffrance sous les projecteurs. Cette capacité à surmonner des épreuves familiales difficiles révèle sa résilience, même si chaque perte laisse des traces indélébiles.