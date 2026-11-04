Lorie Pester évoque le décès de Mialy, l'inspiratrice de sa chanson Je ne peux pas y croire

Lors d'un documentaire sur W9, la chanteuse révèle la disparition de Mialy, meilleure amie décédée d'un cancer du sein, inspiration de son tube emblématique.

Lors d'une émission inédite diffusée sur la chaîne W9 le mardi 3 novembre 2026, la chanteuse Lorie Pester, âgée de 44 ans, a partagé un moment de grande tristesse avec le public. Elle y a révélé la disparition récente de Mialy, sa meilleure amie depuis l'adolescence, décédée suite à une lutte contre un cancer du sein.

L'émotion face au deuil de Mialy

Le documentaire a permis à l'artiste de se confier pour la première fois sur cette épreuve personnelle profonde. Elle a annoncé avec émotion que son amie est morte il y a trois semaines seulement, soulignant la difficulté de cette période charnière dans sa vie. Cet événement tragique survient alors que la chanteuse revient sur les moments forts de son parcours professionnel et personnel.

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Une amitié liée par la chanson culte

Mialy joue un rôle central dans l'histoire de Lorie Pester, car elle est à l'origine de l'inspiration derrière l'un de ses plus grands succès musicaux. Le titre emblématique " Je ne peux pas y croire " rend hommage directement à cette relation indéfectible. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées en 1996, lors de leur classe de cinquième au collège.

Des années de complicité dans le Val-d'Oise

Leur lien s'est forgé à l'âge de 13 ans, pendant leurs études dans le Val-d'Oise. Malgré les décennies qui ont passé et l'éloignement géographique dû aux carrières respectives, elles sont restées soudées. Leur amitié a traversé les épreuves du temps, marquant profondément la vie de la star française pendant de nombreuses années.

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Dégradation brutale de l'état de santé

L'état de santé de Mialy s'est soudainement aggravé en octobre dernier, pendant les vacances. Bien que Lorie ait reçu des nouvelles rassurantes de son mari par téléphone le vendredi soir, la situation a tourné court le lundi matin. Le pronostic médical n'était plus du tout encourageant, provoquant un choc immédiat pour l'artiste qui s'est retrouvée au sol.

Héritage musical et reconnaissance

Ce document met en lumière l'impact durable de cette perte sur l'œuvre de la chanteuse. En révélant ces détails intimes, Lorie Pester honore la mémoire de Mialy et rappelle les racines émotionnelles de sa musique. Cette confession apporte une nouvelle dimension à la compréhension du succès de son tube, ancré dans une réalité humaine fragile.