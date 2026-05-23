Lorie Pester Accidentellement Blessée : Heureusement Son Message Est Cleart

Lorie Pester, la chanteuse et actrice célèbre pour ses tubes des années 2000, a fait une mise au point après avoir été accidentellement blessée lors du concert de la tournée événement. Sa message aux fans est clair pour les empêcher d'autres mauvais mouvements en marge de ses représentations. Elle promet de continuer son chemin dans le reste du pays.

Au beau milieu de sa tournée événement, Lorie Party, la chanteuse et actrice Lorie Pester a fait une mise au point sur son compte Instagram ce vendredi 22 mai 2026, après avoir été accidentellement blessée par un membre du public lors d'un récent concert à Strasbourg.

Elle a fait son grand retour sur scène. Cela fait plus d'un an que Lorie Pester est repartie sur les routes du pays afin d'assurer les nombreuses dates de sa tournée événement, intitulée, qui célèbre ses plus de vingt-cinq ans de carrière et ses plus grands succès. De nombreux tubes ayant marqué la musique française des années 2000.

Depuis le 1er mai, elle estremontée une nouvelle fois sur scène pour poursuivre le deuxième volet de sa tournée : au total, 26 dates sont prévues en Hexagone, mais aussi en Suisse, en Belgique et au Canada, jusqu'à la fin juillet, rapporte Alors qu'elle s'apprête à monter sur la scène du Zénith de Paris ce samedi 23 mai et à continuer son parcours dans le reste du pays, la chanteuse a tenu à faire une mise au point sur « Ne me touchez pas ».

« Vous êtes plusieurs à m’avoir envoyé des messages pour savoir comment j’allais parce que je me tenais le ventre à la fin du show de Strasbourg, quand je suis descendue dans le public danser avec vous, quelqu’un m’a donné un coup et ça m’a bien fait mal, a-t-elle expliqué, avant de faire des recommandations à ses fans, qu’elle s’apprête à rencontrer dans les gradins pour le reste de sa tournée.

On va se regarder, on va se sourire, on va passer un bon moment ensemble mais essayez de ne pas me toucher parce que »Un message pensé pour son bien à elle comme pour celui de ses fans, afin d’éviter d’autres débordements ou blessures en marge de ses représentations scéniques, et qui a le mérite d’être clair.

« Ne me touchez pas » : Lorie met en garde ses fans après avoir été accidentellement blessée lors d’un concert à Strasbourg / Le Parisien / 2026 Lorie et Garou, 3 ans d’amour sans fausses notes : comment ils avaient accordé leur partition / Gala / 2026 Rejeton des années 2000, j'ai grandi en jonglant entre les clips de Britney et la trilogie du samedi soir.

C'est donc tout naturellement que je me suis tournée, une fois la puberté et ma passion pour les classeurs Diddl passées, vers une carrière dans le journalisme, suivant un mantra personnel qui m'a toujours sauvé la mise : considérer que mon visionnage obsessionnel de séries Netflix, ou ma tendance à stalker des idols de K-Pop n'est pas une perte de temps, mais bien de la matière pour écrire des articles. Après des études en journalisme culturel à la Sorbonne Nouvelle, j'ai rejoint l'équipe de Voici en tant que rédactrice web.

Mon but ? Rentabliser mes nuits blanches en quête de détails crousti sur les amours de nos stars préférées...





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