Lorda propose une formation aux premiers secours aux jeunes

Le centre socio-culturel Lorda accueillera, lundi 17 février, sa septième session de formation aux premiers secours civiques ( PSC ) destinée aux jeunes âgés de 11 à 30 ans. Organisée en partenariat avec la Croix-Rouge , cette initiative répond à un besoin urgent, alors que le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent a connu une baisse alarmante ces dernières années.

« Le constat est préoccupant : aujourd’hui, cinq fois moins de citoyens sont formés aux premiers secours par rapport aux années précédentes », souligne la Croix-Rouge. Face à ce déclin préoccupant, le centre socio-culturel Lorda redouble d’efforts pour sensibiliser la nouvelle génération à l’importance de ces compétences essentielles.La formation, d’une durée de huit heures, se déroulera le lundi 17 février de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30. Limitée à dix participants pour garantir un apprentissage optimal, elle permettra aux jeunes d’acquérir les gestes fondamentaux qui peuvent sauver des vies : massage cardiaque, position latérale de sécurité ou encore gestion des hémorragies. Cette session s’inscrit dans une démarche continue du centre socio-culturel Lorda, qui a déjà formé plusieurs groupes de jeunes lors des six précédentes éditions. Une initiative qui prend tout son sens quand on sait que chaque minute compte en situation d’urgence et que la présence d’un citoyen formé peut faire la différence en attendant l’arrivée des secours.Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à cette formation, les jeunes intéressés sont invités à contacter l’Info Jeunes au 05 62 94 31 51 / 06 07 52 70 27 ou par mail : [email protected] Bon à savoir : cette formation est offerte par la région Occitanie pour les détenteurs de la carte Jeunes Région. Si vous n’en possédez pas, vous trouverez le détail de la participation financière sur demande auprès du pôle Info Jeunes.





