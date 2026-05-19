Longines Legend Diver 59 : Le retour d'une icône de la plongée

Longines réinterprète son modèle mythique de 1959 avec la Legend Diver 59, alliant design vintage, bracelet en maille milanaise et haute précision chronométrique.

L'histoire de la maison Longines est intimement liée à l'exploration des profondeurs marines. Cette passion, qui s'est manifestée dès les années 1910 avec la création des premiers boîtiers étanches, a permis à la marque de Saint-Imier de s'imposer comme un partenaire privilégié des aventuriers et des scientifiques.

Dès les années 1940, Longines équipait déjà les plongeurs de la Royal Navy, consolidant ainsi sa réputation de fiabilité dans des conditions extrêmes. C'est dans cet héritage prestigieux que s'inscrit la Legend Diver 59, une montre qui ne se contente pas de copier le passé, mais qui le sublime pour les collectionneurs contemporains.

Le modèle fondateur, la Diver réf. 7042 lancée en 1959, avait marqué un tournant majeur grâce à son boîtier Super-Compressor et, surtout, à l'introduction d'une lunette tournante interne. Cette innovation, datant initialement de 1936 mais appliquée ici pour la première fois à une montre de plongée, permettait de protéger la graduation des chocs et des manipulations accidentelles en la plaçant sous le verre.

Aujourd'hui, la Legend Diver 59 respecte scrupuleusement ces proportions avec un diamètre de 42 millimètres, un boîtier rond en acier inoxydable et la présence emblématique de deux couronnes vissées, dont l'une commande la lunette interne. L'esthétique de cette pièce est un hommage vibrant aux codes vintage. Le cadran noir grainé met en valeur des chiffres arabes rehaussés aux positions 12, 3, 6 et 9 heures, accompagnés d'index segmentés et d'aiguilles rhodiées sablées.

L'utilisation du traitement Super-LumiNova, dans sa nuance 'old radium', apporte cette teinte dorée nostalgique qui évoquait autrefois la promesse de visibilité sous l'eau. L'ensemble est protégé par un verre saphir bombée, doté d'une métallisation noire et d'un traitement antireflet double face, assurant une lisibilité parfaite en toutes circonstances. Sur le plan technique, Longines a intégré le calibre exclusif L888.6, un mouvement d'une précision remarquable.

Ce mécanisme, certifié chronomètre par le COSC, fonctionne à 25 200 alternances par heure et offre une réserve de marche confortable de 72 heures. L'un des points forts réside dans l'utilisation d'un spiral en silicium, qui rend la montre dix fois plus résistante aux champs magnétiques que la norme ISO 764.

De plus, avec une étanchéité certifiée à 300 mètres selon la norme ISO 6425, cette montre est un véritable instrument de plongée, alliant robustesse et haute horlogerie. L'innovation majeure de cette édition réside dans son bracelet en maille milanaise en acier inoxydable. Ce choix apporte une souplesse et une élégance inédites, complétées par un fermoir déployant à double sécurité avec micro-ajustement.

Pour ceux qui souhaitent retrouver l'aspect utilitaire de la plongée, un bracelet en caoutchouc noir dit 'tropical' est également inclus dans le coffret en bois. La Legend Diver a évolué au fil des ans, passant par des versions en bronze en 2020 ou des formats de 39 millimètres en 2023, mais la version 59 revient à l'essence même du modèle original.

Elle incarne parfaitement l'idée d'une montre qui reste fidèle à son identité tout en bénéficiant des avancées technologiques les plus modernes





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