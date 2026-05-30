Lola Marois fait des révélations sur l'état de santé de Jean-Marie Bigard

Lola Marois a fait des révélations sur l'état de santé de son compagnon Jean-Marie Bigard après son hospitalisation. Le comédien a perdu connaissance à Paris dans son appartement et avait beaucoup de mal à parler. Il ne se sentait pas du tout en forme et a fini par perdre connaissance. Au départ, on m'a parlé d'un petit AVC.

Lola Marois a fait des révélations sur l'état de santé de son compagnon Jean-Marie Bigard après son hospitalisation. Le comédien a perdu connaissance à Paris dans son appartement et avait beaucoup de mal à parler.

Il ne se sentait pas du tout en forme et a fini par perdre connaissance. Au départ, on m'a parlé d'un petit AVC. Lola Marois a de nouveau pris la parole au sujet de la santé de son mari, affirmant qu'il pourrait bientôt revenir. Elle a confirmé que le comédien avait fait un malaise à cause de son diabète et d'une insuffisance rénale : "Il y a plein de facteurs qui font qu'il a été un peu affaibli.

Il n'y a pas de choses rédhibitoires. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de trucs graves.

", il aspire à revenir sur le plateau de Cyril Hanouna. Sa femme a affirmé qu'il pourrait bientôt revenir : "Il va de mieux en mieux et je souhaite vraiment qu'il puisse revenir vous voir tous bientôt et être en pleine forme.

", a-t-elle dit. Elle a également confirmé que le comédien avait fait un malaise à cause de son diabète et d'une insuffisance rénale : "Il y a plein de facteurs qui font qu'il a été un peu affaibli. Il n'y a pas de choses rédhibitoires. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de trucs graves.

", il aspire à revenir sur le plateau de Cyril Hanouna. Sa femme a affirmé qu'il pourrait bientôt revenir : "Il va de mieux en mieux et je souhaite vraiment qu'il puisse revenir vous voir tous bientôt et être en pleine forme. ", a-t-elle dit





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