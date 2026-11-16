L'actrice Lola Dewaere, 46 ans, révèle avoir traversé un burn-out sévère lié à son TDAH non diagnostiqué. Elle réduit sa présence dans Astrid et Raphaëlle pour se reconstruire.

Lola Dewaere, l'actrice française de 46 ans connue pour son rôle de Raphaëlle Coste dans la série Astrid et Raphaëlle, a brisé le silence sur une période difficile de sa vie. Elle a annoncé que sa présence à l'écran serait réduite dans les nouveaux épisodes de la fiction diffusée sur France 2, en raison d'un burn-out sévère qu'elle a traversé.

Un burn-out sévère avant diagnostic TDAH

L'actrice a expliqué que cette épreuve professionnelle et personnelle résultait d'une accumulation intense de projets, notamment le tournage du feuilleton policier et d'autres engagements. Lola Dewaere a déclaré être actuellement en phase de reconstruction après avoir subi une grande détresse émotionnelle qui a fortement impacté sa santé. Cette prise de conscience survient alors qu'elle revient sur ses difficultés de santé mentale passées lors d'une interview.

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Une histoire familiale complexe et traumatique

Lola Bourdeaux, née le 4 décembre 1979 à Boulogne-Billancourt, porte un héritage familial marqué par la tragédie et la difficulté. Elle est la fille de l'acteur culte Patrick Dewaere et d'Elisabeth Malvina Chalier. Sa vie a bascul tôt, puisqu'elle n'avait que deux ans et demi lorsque son père est décédé, un événement qui a structuré son enfance de manière douloureuse.

Lola a tenté de revivre avec sa mère à l'âge de 12 ans, une expérience qu'elle qualifie de pire que la mort de son père. Elle a confié que cette femme pouvait détruire sa vie et l'entraîner dans sa chute, laissant une empreinte profonde sur sa perception de l'autorité et de la sécurité affective. Des personnes ayant côtoyé son père lui rappellent souvent sa ressemblance, malgré l'absence de son éducation paternelle directe.

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De l'immobilier à la comédie : un parcours atypique

Avant de conquérir les écrans, Lola Dewaere travaillait dans l'immobilier. C'est en 2007 qu'elle a pris la décision radicale de démissionner pour se lancer dans une carrière d'actrice. Son entrée dans le milieu professionnel s'est faite par la rencontre avec Myriam Boyer en mars 2010, qui l'a engagée pour la série La Vie devant soi, une opportunité liée au souvenir que Myriam Boyer avait du père de l'actrice lors du tournage de Série Noire.

Sa carrière a ensuite connu un essor significatif avec des rôles clés comme celui de Nina dans la comédie Mince alors ! en 2011, choisie par Charlotte de Turckheim. À l'époque de ces débuts prometteurs, Lola Dewaere avait 32 ans. Ces premières années ont posé les bases d'une présence scénique qui se heurtera plus tard aux pressions industrielles et aux troubles non identifiés.

Conséquences actuelles et reconversion

La réduction du temps d'antenne de Lola Dewaere dans Astrid et Raphaëlle sur France 2 est une conséquence directe de la nécessité de préserver sa santé mentale. Elle a admis sentir qu'elle n'allait jamais s'en sortir sans cette pause, et les retours sur ses performances passées, comme dans Mademoiselle Holmes, montrent des difficultés liées à son environnement de travail.

Lola Dewaere aborde également publiquement des sujets de société, tels que les critiques sur son poids ou sa perte de poids volontaire pour accéder à de nouveaux rôles. Son témoignage sert désormais de plaidoyer pour la reconnaissance du TDAH et du burn-out chez les professionnels de l'industrie du divertissement, incitant à une prise en compte plus humaine des pressions exercées sur les artistes.