Loi Résilience : La cybersécurité au cœur des débats à l'Assemblée nationale

Le projet de loi Résilience examine les obligations de cybersécurité pour 18 000 entités, ravivant les controverses sur le chiffrement et les retards de transposition européenne en France.

Les députés français ont entamé lundi l'examen du projet de loi Résilience, un texte législatif majeur attendu depuis deux ans pour renforcer la cybersécurité nationale. Cette reprise du dossier intervient après une série de piratages et un été fortement marqué par des cyberattaques contre des infrastructures critiques. Le texte vise à transposer en droit français trois directives européennes, modifiant profondément le paysage réglementaire pour plus de 18 000 entités opérant dans des secteurs sensibles.

Transposition Nis 2 et nouveaux risques cyber

Le projet de loi opère un véritable changement de paradigme en matière de protection des systèmes d'information, notamment en imposant une sécurisation rigoureuse aux acteurs économiques. La ministre chargée du Numérique, Anne Le Hénanff, a défendu l'urgence de la mesure en rappelant que les récentes attaques contre les installations frigorifiques de supermarchés ont directement visé l'économie nationale et les chaînes d'approvisionnement. Selon elle, la menace cyber n'est plus un risque théorique mais une réalité tangible que plus personne ne peut ignorer dans la gestion des ressources vitales.

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La transposition de la directive Nis 2 est particulièrement attendue par les secteurs de l'énergie, de la santé et des transports. Plus de 18 000 entités relevant de ces 18 secteurs critiques devront se conformer à de nouvelles obligations strictes. Ces obligations couvrent la gestion des risques, la sécurisation des sous-traitants et la notification systématique des incidents de sécurité. Ce retard initial dans la transposition a conduit la Commission européenne à engager un recours contre la France début juillet, ajoutant une pression diplomatique considérable au calendrier parlementaire.

Perspectives de l'Anssi et critiques parlementaires

Vincent Strubel, directeur de l'agence nationale de cybersécurité (Anssi), a auditionné la commission parlementaire spéciale début octobre pour insister sur la nécessité d'aboutir rapidement. Il a affirmé que les mesures prévues par les textes européens auraient été efficaces contre la majorité des vols de données constatés récemment en France. L'agence nationale demande également à se voir confier un pouvoir contraignant qui lui fait défaut aujourd'hui pour garantir l'application effective des normes de sécurité.

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Le parcours législatif du texte a été inhabituel et jalonné de retards. Initialement déposé au Sénat en octobre 2024, juste avant la date limite de transposition, et adopté l'année suivante, le dossier a été ralenti par des débats intenses. Après une annonce de son arrivée à l'Assemblée nationale début octobre, l'examen a été reporté une nouvelle fois en raison du calendrier parlementaire. Certains députés de nombreux groupes ont d'ailleurs regretté l'inscription tardive de ce texte vital à l'ordre du jour de l'hémicycle.

Divisions sur les sanctions et la taille des entreprises

L'examen des amendements, environ 400 ayant été déposés, devrait susciter des débats vifs concernant les sanctions prévues en cas de manquement aux nouvelles obligations. La protection des petites et moyennes entreprises constitue un enjeu majeur de cette phase parlementaire. Nicolas Tryzna, représentant du groupe Les Républicains (LR), a averti que les TPE et PME ne disposent pas des mêmes moyens financiers et techniques que les grands groupes industriels.

Sa position souligne la nécessité de distinguer l'obligation de protéger des risques de l'accablement administratif des petites structures économiques. Cette nuance sera cruciale lors de la rédaction finale des articles relatifs aux sanctions. Les députés devront trouver un équilibre entre la fermeté réglementaire requise par l'Europe et la capacité réelle des entreprises françaises de se conformer à ces standards élevés sans mise en danger de leur survie économique.

Polemiques autour du chiffrement et de la vie privée

Le projet de loi ravive également les débats anciens mais toujours intenses sur la protection des messageries chiffrées comme WhatsApp, Telegram ou Signal. L'article 16bis, initialement inséré au Sénat pour répondre à une autre initiative parlementaire début 2025, visait à garantir l'inviolabilité des échanges numériques. Cette disposition a été proposée pour contrer une initiative visant à imposer aux services de police l'accès aux conversations de personnes mises sur écoute, une mesure plébiscitée par les services de renseignement.

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Bien que l'article 16bis n'ait finalement pas été retenu dans la version finale du texte, il a provoqué un contre-feu significatif au sein du parlement. Geneviève Darrieussecq, du MoDem, a estimé que la rédaction de cette mesure était imprécise et fragilisait les services de renseignement nationaux. À l'inverse, la gauche défend une protection stricte. Sabrina Sebaihi, du groupe écologiste, a argumenté que le chiffrement protège la journaliste et sa source, l'avocat et son client, ainsi que la militante face à un régime autoritaire.

Arnaud Saint-Martin, du groupe La France Insoumise (LFI), a abondé en ce sens en s'opposant à toute forme d'affaiblissement volontaire ou de contournement du chiffrement des échanges numériques. En réponse à ces tensions, le gouvernement a déposé un amendement de suppression de l'article, soutenu par une coalition de députés des groupes LR, Horizons et Renaissance. De manière symétrique, Anne Le Hénanff s'est engagée à ne pas réintroduire ni soutenir une réintroduction de l'article 8ter d'ici la fin de la session parlementaire, tentant d'apaiser les factions opposées sur cette question technologique sensible.