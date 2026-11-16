L'expert David Rottmann analyse la loi Relance logement. Il dénonce un faux diagnostic sur les prix, défend la réhabilitation et pointe l'urgence sociale en France.

Le projet de loi de relance du secteur du logement, actuellement examiné par les députés à l'Assemblée nationale, suscite un vif débat parmi les experts urbains. David Rottmann, urbaniste et auteur de l'ouvrage intitulé Faire la ville sans les promoteurs immobiliers, enseignant à Science-Po Paris, apporte un regard critique sur ce texte ambitieux mais jugé partiellement inadapté. L'analyse de ce spécialiste permet de comprendre les failles structurelles du projet et ses répercussions potentielles sur le marché français.

Déficit de Diagnostic sur la Crise Immobilière

David Rottmann estime que le texte gouvernemental part d'un diagnostic erroné concernant les causes de la crise du logement. Le projet suppose en effet que la pénurie de construction résulte uniquement d'un excès de règles et de procédures administratives. Or, la réalité des chiffres démontre une dynamique bien plus complexe qui ne peut être résolue par la seule simplification bureaucratique. Depuis l'an 2000, le nombre de normes a été multiplié par 2,6 tandis que les revenus des ménages n'ont augmenté que d'un tiers, créant un déséquilibre majeur. Cette divergence de croissance entre les contraintes réglementaires et la capacité financière des familles constitue le cœur du problème actuel.

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Mécanismes Économiques et Impact des Crédits

La hausse des prix immobiliers en France est principalement entraînée par deux moteurs économiques distincts que le projet de loi ne parvient pas à endiguer efficacement. Le premier facteur est l'allongement et la facilité du crédit immobilier, qui permet aux acheteurs de payer des montants toujours plus élevés, générant une forme d'inflation. Le second moteur est l'augmentation du prix des terrains constructibles. Même si la construction neuve était doublée, les prix diminuerait seulement de 1,5 pour cent selon les calculs de l'expert. Cette donnée souligne l'inefficacité d'une approche purement quantitative sans régulation des coûts de base et du financement.

Positions des Acteurs et Critiques Sociales

Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, porte ce texte protéiforme qui vise à atteindre l'objectif de deux millions de logements neufs ou réhabilités d'ici à 2030. Le projet inclut des mesures comme les opérations d'intérêt local impulsées par les maires et le report de l'interdiction de louer les passoires thermiques. David Rottmann critique cette dernière décision comme étant une mauvaise idée qui reporte la facture sur les locataires. Il souligne également l'absence d'encadrement des loyers et le manque de prise en compte de la loi SRU dans le texte actuel, laissant les populations les plus modestes dans une situation précaire.

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Conséquences Réelles et Urgence Sociale

La crise immobilière en France présente deux visages distincts selon les territoires, aggravant les inégalités sociales et territoriales. Dans les villes chères comme Montpellier, il devient impossible pour beaucoup de Français de devenir propriétaires, avec une perte de pouvoir d'achat significative de vingt-cinq mètres carrés en vingt ans. À l'inverse, dans les arrière-pays où les prix sont plus bas, la rénovation coûte plus cher que la valeur du logement, entraînant un dépérissement des centres-bourgs. Cette dynamique négative rend les territoires moins attractifs et contribue à l'étalement urbain par la construction de pavillons en périphérie.

Solutions et Perspectives d'Avenir

Malgré ses réserves, David Rottmann identifie quelques avancées positives dans le projet de loi, notamment la prise en compte de la réhabilitation dans l'objectif des deux millions de logements. La décentralisation faisant des métropoles les autorités organisatrices de l'habitat et les cinq milliards d'euros prévus pour la rénovation urbaine sont jugés pertinents. Pour répondre à l'urgence des quatre millions et deux cent mille personnes mal logées, l'expert préconise la maîtrise des prix des terrains via l'achat par les collectivités et le développement du bail réel solidaire pour garantir un logement durablement abordable.