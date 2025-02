Loi Montagne 2 : Pneus Hiver Obligatoires Jusqu'à Mars 2025

La loi Montagne 2 est de retour en vigueur depuis le 1er novembre 2024 dans 34 départements français. Pendant cette période, jusqu'au 31 mars 2025, il est obligatoire d'équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans certaines communes des massifs montagneux. La tolérance pour les non-conformités a été prolongée d'un an.

Comme l'an passé, 34 départements sont soumis à cette obligation principalement dans les Alpes, en Corse, dans le Massif Central, le Jura, les Vosges et les Pyrénées. Une disposition qui vaut aussi lorsqu'il n'y a pas de neige. Tous les véhicules à quatre roues et plus sont concernés : l'objectif est de renforcer la sécurité des usagers en réduisant les risques liés à la conduite sur des routes enneigées ou verglacées. \Depuis l'entrée en vigueur du texte à l'hiver 2021, la gendarmerie mène des 'contrôles de prévention' sans verbaliser. Les forces de l'ordre rappellent la loi aux automobilistes qui ne sont pas équipés mais ne les sanctionnent pas. La loi prévoit une amende de 135 euros. Il était initialement prévu que la verbalisation devienne effective dès cet hiver 2024/2025. Mais la dissolution de l'Assemblée nationale et le délai pour nommer un nouveau gouvernement à la fin de l'année dernière ont poussé les autorités à repousser son application. La tolérance est donc prolongée d'un an encore. \Autre nouveauté cette année : une seule norme de pneus neige sera autorisée. À partir du 1er novembre 2024, les pneus neige qui ne présenteront que la marque 'M + S' ne seront plus tolérés. Seuls les '3PMSF' seront admis en équivalence aux chaînes. Tous les autres pneus neige ou 4 saisons pourront toujours être achetés mais ils nécessiteront l'addition de chaînes ou de chaussettes dans les zones concernées. Pour rappel, il n'est évidemment pas obligatoire d'être équipé en permanence dans les zones indiquées, mais seulement lorsque les conditions météorologiques l'imposent. Il faut avoir des chaînes ou des chaussettes en permanence dans le véhicule dans les communes concernées, pour pouvoir les présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle





