Loi Handicap : 20 ans d'avance et de défis

Vingt ans après son adoption, la loi handicap permet des progrès significatifs mais reste loin de ses objectifs. Accessibilité des transports, des logements, de l'emploi et de la communication numérique, l'inclusion des personnes handicapées continue de faire face à de nombreux obstacles en France.

En France, entre 5,7 millions et 18,2 millions de personnes âgées de 5 ans et plus présentent un handicap, selon les derniers chiffres officiels. La loi handicap fête cette année son vingtième anniversaire. Elle a permis des avancées indéniables pour les droits des personnes concernées mais n’atteint pas les objectifs qui avaient été fixés. Elle a permis des avancées mais reste largement en deçà de son ambition initiale, selon les associations.

Sur le terrain, les acteurs du secteur et les principales personnes concernées font état d’une situation complexe. La loi prévoyait de rendre les transports collectifs accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de 10 ans. Deux décennies plus tard, le compte n’y est toujours pas même si sur le terrain les choses bougent. À la SNCF, les travaux de mise en accessibilité (bâtiments et quais) étaient, selon un bilan publié fin 2023, terminés dans 482 gares sur les 736 à « rendre accessibles prioritairement », soit 65 %. L’entreprise ferroviaire s’est fixée pour objectif d’atteindre les 79 % à fin 2025. Concernant les transports interurbains, 75 % des arrêts routiers (bus, cars…) interurbains (liaison d’une ville à une autre) restent à aménager, selon une enquête publiée en 2022. Quant aux métros, la situation reste très disparate sur le territoire. Premier député à accéder en fauteuil à l’Assemblée nationale et rapporteur de la mission d’évaluation de la loi sur le handicap du 11 février 2005, Sébastien Peytavie a accepté une déambulation de deux heures dans sa ville natale, Sarlat (Dordogne), sur sa circonscription. Comme dans beaucoup de villes de France, l’accessibilité est un mot qui relève encore du combat. Et l’inclusion, une ambition presque inaccessible.Confirmée par la loi de 2005, l’obligation d’accessibilité des logements neufs s’est au fil des années émoussée. En 2011, des dérogations sont introduites concernant les logements destinés à l’occupation saisonnière ou temporaire au grand dam des associations. En 2018, la loi ELAN (évolution du logement de l’aménagement et du numérique) ouvre encore un peu plus la brèche en revoyant les objectifs à la baisse - 20 % des logements neufs en habitat collectif doivent être accessibles contre 100 % initialement.Depuis 2005, le nombre d’enfants handicapés accueillis à l’école en milieu ordinaire avec les autres enfants a progressé de manière significative, passant de 100 000 en 2006 à plus de 400 000 en 2022. Pour les aider, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ont vu leur nombre augmenter. Mais en dépit de ces avancées, l’accueil laisse à désirer, selon les familles et les associations. Un « nombre grandissant » d’enfants handicapés voient leurs besoins « très largement non ou mal couverts », abonde un rapport de la Défenseure des droits publié en 2022. L’autorité indépendante pointait notamment des AESH pas suffisamment formés, insuffisamment payés, parfois peu intégrés aux équipes pédagogiques et avec des missions insuffisamment définies. L’accessibilité numérique reste encore largement une chimère. En octobre, le suivi du gouvernement portant sur les 247 démarches administratives les plus utilisées, faisait état de 146 répondant partiellement à cet objectif, 7 intégralement accessibles et 76 totalement inaccessibles. Depuis début 2024, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) est chargée de vérifier que les sites des quelque 200 000 organismes publics respectent bien leur obligation d’accessibilité. Avec, à la clé, la menace de sanctions financières. La loi de 2005 a reconduit l’obligation pour les entreprises de 20 salariés ou plus d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. Vingt ans plus tard, l’objectif n’a pas été atteint même si le taux direct d’emploi a progressé. Il a atteint en 2023 3,6 % avec 674 000 travailleurs handicapés employés dans les 112 300 entreprises assujetties à l’obligation, selon les dernières données officielles. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) avaient été conçues comme un guichet unique destiné à faciliter les démarches pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Leur rôle est salué par les associations qui déplorent toutefois qu’elles soient devenues « des machines administratives





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Handicap Loi Handicap Accessibilité Inclusion Transports Logement Emploi Numérique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

20 ans de la loi handicap : la France toujours pas axée sur l’accessibilitéMoins de la moitié des établissements recevant du public sont à ce jour accessibles, malgré une obligation inscrite dans la loi depuis 2005. Le gouvernement n’est toujours pas décidé à passer aux sanctions.

Lire la suite »

Vingt ans après la loi Handicap, une application toujours insuffisanteÀ l’occasion des 20 ans de la loi pour l’égalité des droits et la citoyenneté des personnes handicapées, le mouvement Parcours handicap 13 organise une journée de concertation pour en dresser le bilan.

Lire la suite »

Loi handicap : quel bilan, vingt ans après ?Le 11 février 2025 marque le vingtième anniversaire de la grande loi française sur le handicap. Malgré des avancées importantes, les acteurs du secteur et les personnes concernées constatent un écart important entre les ambitions affichées par le texte et une application « insatisfaisante ».

Lire la suite »

Vingt ans après la loi handicap : gueule de bois républicaineDans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, la préfecture de Meurthe-et-Moselle et l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est organisent une journée de sensibilisation et mobilisation pour l'inclusion et la pratique d'activités physiques auprès de publics handicapés.

Lire la suite »

Handicap, vingt ans après la loi de 2005 : à Bordeaux, « l’enjeu, c’est celui d’une accessibilité universelle »Entretien avec Olivier Escots, l’adjoint au maire chargé des questions d’accessibilité à la mairie et à la Métropole de Bordeaux

Lire la suite »

Loi Handicap : 20 ans après, des progrès considérables mais encore des défis à releverVingt ans après son adoption, la loi Handicap de 2005 a permis des avancées significatives en matière d'inclusion des personnes handicapées. Cependant, la ministre déléguée au handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, reconnaît que des chantiers colossaux restent à accomplir. Un prochain comité interministériel permettra d'évaluer les progrès réalisés et de définir les nouvelles étapes à suivre.

Lire la suite »