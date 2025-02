Loi de Finances 2025 : Des Dons Familiaux Exonérés d'Impôts pour l'Achat d'un Logement

La loi de finances 2025 introduit une mesure importante pour les primo-accédants : des dons familiaux (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) pour l'achat d'un logement neuf ou en VEFA seront temporairement exonérés d'impôt sur le don. Cette mesure vise à faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes générations et à soutenir le secteur immobilier.

Même si, grâce à la baisse des taux de crédit, les banques exigent un peu moins d'apport personnel qu'il y a un an, celui-ci doit représenter au moins 10% de votre achat immobilier pour vous permettre de décrocher un prêt. Ce qui impose par exemple de disposer de pas moins de 20 000 euros d'apport personnel pour financer l'achat d'un appartement vendu 200 000 euros. Pas évident, pour un primo-accédant, de disposer de telles économies.

Bonne nouvelle, la loi de finances pour 2025, qui devrait être promulguée dans les prochains jours, exonère temporairement d'impôt (de droits de mutation à titre gratuit, précisément) les sommes d'argent données par les parents, grands-parents et arrière-grands-parents à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour l'achat d'un logement en vente en l'état futur d'achèvement (Vefa) ou neuf, c'est-à-dire construit depuis cinq ans au plus.Si vous n'avez ni enfants ni petits-enfants, cette exonération vaut pour les dons à vos neveux et nièces. Elle s'applique dans la limite de 100 000 euros alloués par un même donateur à un même donataire (la personne qui reçoit), et de 300 000 euros reçus par donataire. Ce dernier doit par ailleurs affecter cette somme à l'achat d'un logement neuf au plus tard six mois après l'avoir reçue.Immobilier : PTZ, frais de notaire, location… Ce qui change avec l'adoption définitive du budget 2025 Une mesure cumulable avec les abattements classiques en ligne directeL’exonération vaut également si la somme d'argent reçue est affectée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, financés par l'aide publique MaPrimeRénov’, dans le logement dont le donataire est propriétaire et qu'il utilise à titre de résidence principale pendant cinq ans au moins après leur achèvement. De la même façon, le donataire qui achète un logement neuf ou en Vefa doit l’utiliser comme résidence principale pendant au moins cinq ans à partir de la date d’acquisition, ou le louer à titre de résidence principale pendant cinq ans minimum, pour être exonéré d’impôt sur le don reçu. A noter que le donataire ne peut pas louer le logement à un membre de son foyer fiscal, par exemple à l’un de ses enfants, sinon il perd le bénéfice de l’exonération d’impôt.Celle-ci s’appliquera aux sommes d’argent données dès lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026. Est-elle cumulable avec la mesure qui permet à chaque parent de donner 100 000 euros tous les 15 ans à un enfant sans que celui-ci ait à payer des droits de mutation à titre gratuit ? «A mon sens, oui», répond Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris. «Les deux mesures sont cumulables», confirme Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui demandait cette exonération aux pouvoirs publics depuis le début de la crise du secteur, il y a plus de deux ans. Une exonération similaire avait vu le jour sous le gouvernement Balladur, lors de la crise immobilière du début des années 1990





