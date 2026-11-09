Loi Darcos IA : L'AFNUM alerte sur les risques pour les créateurs et le secteur numérique

L'Alliance Française des Industries du Numérique met en garde contre l'impact de la proposition de loi Darcos sur l'IA. Un examen parlementaire prévu le 19 novembre novembre à l'Assemblée nationale.

L'Alliance Française des Industries du Numérique, connue sous l'acronyme AFNUM, a émis une mise en garde significative concernant l'avenir de l' intelligence artificielle en France. Cette organisation syndicale prévenait que la proposition de loi Darcos, centrée sur l'IA et le droit d'auteur, pourrait entraîner le retrait de certains services de chatbots du territoire national. L'examen de ce texte législatif par les députés est officiellement programmé pour le 19 novembre à l'Assemblée nationale, ce qui place le secteur dans une attente nerveuse.

Une présomption de copyright ciblant les fournisseurs

La proposition de loi Darcos introduit un mécanisme juridique novateur visant à inverser la charge de la preuve dans les litiges relatifs au droit d'auteur. Concrètement, si un créateur peut fournir un seul indice suggérant que son œuvre a été utilisée pour entraîner un modèle d'IA, la responsabilité incomberait alors au fournisseur de démontrer le contraire. Cette règle s'applique spécifiquement au domaine civil pour obtenir réparation, sans toucher au droit pénal ni aux affaires déjà jugées définitivement.

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Stella Morabito, la directrice générale de l'AFNUM, a défendu cette mesure lors de ses déclarations publiques. Elle affirme que cette loi est essentielle pour protéger les créateurs de contenus contre l'exploitation non autorisée de leurs œuvres. Cependant, la proposition ne crée pas directement un système de rémunération pour les auteurs. Ses partisans la considèrent plutôt comme un levier stratégique pour faciliter les négociations commerciales.

Les inquiétudes économiques et l'impact sur les investissements

L'AFNUM a chiffré les conséquences potentielles d'une adoption stricte de ce texte sur l'économie française. L'organisation estime que la France pourrait renoncer à 27 milliards d'euros d'investissements directs. L'impact économique total pourrait s'élever entre 40 et 50 milliards, avec plus de 40 000 emplois potentiellement perdus sur une décennie. Ces chiffres soulignent l'enjeu majeur pour le secteur numérique et les infrastructures informatiques.

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Le scénario d'un retrait de services comme ChatGPT ou GPT reste toutefois hypothétique à ce stade. L'AFNUM ne cite aucune annonce officielle de retrait de la part des éditeurs de modèles. Bien que le préjudice subi en France puisse justifier des actions en justice, peu importe que le fournisseur soit basé à Paris ou à San Francisco, aucun service n'a encore annoncé sa disponibilité future.

Un texte complexe en attente de débats parlementaires

La proposition de loi Darcos a été votée à l'unanimité au Sénat et a été adoptée en commission parlementaire. Cependant, le processus législatif s'est enlisé en juin sous le poids de 110 amendements déposés. Une grande majorité de ces amendements provenait du groupe EPR, ce qui a complexifié l'examen du texte avant son arrivée à l'Assemblée nationale.

Les industriels du numérique, tout comme les défenseurs de la propriété intellectuelle, s'attendent à ce que les députés aient le temps de débattre de ces dispositions avant la fin de l'année. L'issue de ce débat déterminera non seulement le paysage juridique de l'IA en France, mais aussi la position du pays dans la course technologique mondiale face à l'Union européenne.