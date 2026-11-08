Loi Cybersécurité : Transposition européenne attendue à l'Assemblée

L'Assemblée nationale examine lundi le projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité, visant à transposer les directives européennes et à renforcer les pouvoirs de l'Anssi face aux menaces croissantes.

Le projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité doit arriver à l'Assemblée nationale en séance publique ce lundi. Cette étape intervient deux ans après sa première lecture au Sénat et fait suite à un retour manqué début octobre. Le texte vise à transposer en droit français trois textes européens majeurs dans ce domaine.

Décalage législatif et mise en œuvre des directives

L'initialement déposé au Sénat en octobre 2024, ce texte a connu un parcours législatif inhabituel. Il a notamment été ralenti par d'importants débats sur les messageries chiffrées et un été marqué par de nouvelles cyberattaques. L'examen avait été à nouveau reporté en raison du calendrier parlementaire, après l'annonce d'un retour dans l'hémicycle début octobre.

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Cette procédure tardive a suscité des critiques. Le député Renaissance Eric Bothorel, l'un des rapporteurs du texte, a déclaré à l'Agence France-Presse que voir enfin ce texte à l'ordre du jour était un soulagement. Il a en même temps exprimé le regret que son examen n'ait pas eu lieu plus tôt, malgré les retards accumulés.

La situation a encore été accélérée par la Commission européenne. Début juillet, celle-ci a engagé un recours contre trois pays, dont la France, pour sanctionner l'absence de transposition de l'une des directives. Ce contexte juridique international a ajouté une pression significative sur les législateurs français.

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Perspectives et réticences sur le chiffrement

L'article 16bis, qui garantit l'inviolabilité des messageries chiffrées, reste au cœur des controverses. Cet article a été inséré au Sénat pour répondre à une initiative parlementaire sur un autre projet de loi début 2025. Les sénateurs avaient inclus dans le texte Narcotrafic un article 8 ter pour imposer à ces messageries d'ouvrir sur requête des services de police l'accès aux conversations de personnes mises sur écoute.

L'article n'a finalement pas été retenu dans la version finale du texte. Il a suscité en réaction le 16 bis du texte cybersécurité, qui va, selon certains, au contraire trop loin dans la protection des messageries chiffrées. Le gouvernement a déposé un amendement de suppression de l'article, estimant qu'il présente un risque majeur pour la sécurité nationale.

Pouvoirs de l'Anssi et urgences sécuritaires

Auditionné début octobre par la commission parlementaire spéciale, le directeur de l'agence nationale de cybersécurité (Anssi), Vincent Strubel, a insisté sur l'importance d'aboutir rapidement. Il a souligné que certaines mesures prévues par les textes européens auraient été efficaces contre la majorité des vols de données constatés en France ces derniers mois.

Ces mêmes textes doivent aussi confier à l'Anssi un pouvoir contraignant qui lui manque aujourd'hui. Cette extension des prérogatives de l'agence est jugée essentielle pour faire face à la recrudescence sans précédent de la menace cyber évoquée par la ministre chargée du Numérique Anne Le Hénanff.

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La révélation en août de vols de données massifs qui ont touché le fisc a achevé de donner au texte un caractère urgent. Cette crise a mis en lumière les vulnérabilités des infrastructures publiques et privées face aux cybermenaces modernes.

Impacts économiques et conséquences concrètes

La transposition de la directive Nis 2 est particulièrement attendue dans le secteur de la cybersécurité. D'après une cartographie effectuée par le Campus cyber, jusqu'à 19.000 entreprises pourraient être concernées par de nouvelles obligations. Cet impact massif touchera à la fois des entreprises et des institutions publiques.

L'examen du texte et des près de 400 amendements déposés devrait susciter des débats intenses. Le rapport remis en septembre à l'exécutif par l'ancien député Florent Boudié recommandait de renoncer aux dispositions de l'article 16 bis. Il a souligné les sérieuses zones d'ombre juridiques qu'emporterait sa rédaction actuelle.

Symétriquement, Anne Le Hénanff s'est engagée à ne pas réintroduire ni soutenir une réintroduction de l'article 8ter d'ici la fin de la session parlementaire. Cette annonce vise à apaiser les craintes des entreprises et des défenseurs de la vie privée tout en répondant aux exigences de sécurité nationale.