Loi AESH : Adoption à l'Assemblée pour un statut de fonctionnaire

L'Assemblée nationale vote la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH, offrant reconnaissance et meilleures conditions de travail dans le Val-de-Marne.

Le 29 octobre, l'Assemblée nationale a officiellement adopté en première lecture une proposition de loi majeure destinée à transformer le statut des Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap. Cette décision législative marque un tournant historique pour les professionnels du secteur éducatif, suscitant une vague d'espoir considérable au sein des établissements scolaires du Val-de-Marne et ailleurs dans l'Hexagone.

Un soulagement immédiat pour les accompagnants

Fathia Chargui, accompagnante exerçant depuis seize ans à Alfortville, exprime avec émotion ce que cette adoption représente pour les milliers de travailleurs concernés. Elle qualifie cette nouvelle étape d'une lueur d'espoir et d'un véritable soulagement après des années de précarité professionnelle. Pour elle, cette mesure relèverait presque du miracle face aux difficultés structurelles rencontrées quotidiennement sur le terrain.

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Détails techniques et mécanisme législatif

La proposition de loi, portée initialement par la députée insoumise des Côtes-d'Armor Murielle Lepvraud, vise spécifiquement à créer un corps de fonctionnaires dédié à cette profession. Le texte doit désormais être étudié au Sénat avant son adoption définitive. En janvier dernier, une initiative similaire avait déjà été présentée, démontrant la persistance des efforts parlementaires pour améliorer la situation des AESH.

Positions syndicales et arguments économiques

Le syndicat FSU-SNUipp, qui reste majoritaire dans les écoles françaises, salue fermement cette mesure comme une avancée essentielle. Magalie Trarieux, co-secrétaire départementale chargée de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, confirme que l'organisation est optimiste et déterminée à poursuivre ses actions jusqu'au bout. Selon elle, ce statut permettrait enfin d'accorder une reconnaissance officielle à un métier relevant clairement du service public.

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Impact concret sur la rémunération et le temps de travail

Les travailleuses, qui constituent la majorité de ce corps de métier, pourront opter pour des temps partiels choisis, répondant ainsi à leurs besoins personnels. Fathia Chargui souligne que la plupart des AESH disposent actuellement d'un contrat de vingt-quatre heures par semaine, alors que leur mission réelle dépasse largement ces horaires. Elle estime travailler trente-sept heures par semaine en incluant la préparation des activités et les réunions pédagogiques.

Prochaines étapes et enjeux financiers

Selon la proposition défendue par la députée LFI Nadège Abomangoli, les professionnelles seront rémunérées sur la base d'un équivalent temps plein. Cette disposition intègrerait explicitement le travail accompli en dehors de la présence devant les élèves. Le texte pourrait également mettre fin à l'inégalité de traitement concernant la non-subrogation en cas d'arrêt maladie, simplifiant ainsi les démarches administratives complexes actuelles.