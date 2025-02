Logitech Pro X Superlight 2 DEX : La Dextérité Revoilà !

Logitech G lance sa nouvelle souris gamer ultra légère, la Pro X Superlight 2 DEX, conçue spécifiquement pour les droitiers. Cette souris, pesant seulement 60 grammes, reprend l'héritage de ses prédécesseurs en poussant encore plus loin l'objectif de légèreté. La Pro X Superlight 2 DEX offre une ergonomie optimisée pour une prise en main naturelle et confortable.

Logitech G, une marque renommée pour ses périphériques gaming, a décidé de dépoussiérer un classique de sa collection de souris Pro en lançant la Logitech Pro X Superlight 2 DEX. Ce nom un peu long est bien choisi car il souligne l'innovation majeure de cette nouvelle souris : une conception axée sur la dextérité, avec une forme et une ergonomie optimisées spécifiquement pour les droitiers.

Cette souris ultra légère, pesant seulement 60 grammes, reprend l'héritage de ses prédécesseurs, la G Pro Wireless (2018) et la G Pro X Superlight (2020), en poussant encore plus loin l'objectif de légèreté. Pour atteindre ce poids plume, Logitech a fait des concessions significatives, en supprimant les boutons amovibles, le rétroéclairage du logo et les LEDs indiquant la sensibilité active. Le choix de se concentrer sur les droitiers est une décision audacieuse, mais elle a permis à Logitech de créer une souris avec une forme parfaitement adaptée à une prise en main naturelle et confortable. La courbure du pouce est respectée, le dos de la souris est bombé pour épouser la paume et la face avant plonge doucement vers la droite pour un alignement naturel des doigts. Cette attention particulière portée à l'ergonomie se retrouve également dans la gamme bureautique de Logitech, notamment sur des modèles comme la G502 X et la MX Master 3S





