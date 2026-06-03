Logitech G512 X 98 : un clavier gamer modulaire au design audacieux

Logitech G lance le G512 X 98, un clavier filaire haut de gamme avec interrupteurs interchangeables TMR, design violet original et un prix de 220 euros. Un concentré d'innovation qui divise.

Logitech G dévoile le G512 X 98, un clavier gamer filaire haut de gamme qui se distingue par son design original et sa modularité inédite.

Construit entièrement en plastique, il arbore un châssis en sandwich composé de deux plaques noires, avec un insert violet translucide à l'avant. Ce choix esthétique tranche avec la sobriété habituelle de la marque, mais la rigidité du clavier reste perfectible, bien que cela n'affecte pas l'expérience de frappe. Les touches en PBT offrent une bonne durabilité, mais l'éclairage RGB est inégal sur les symboles secondaires.

Le repose-poignet en acrylique, vendu séparément 45 euros, complète l'éclairage avec une bande lumineuse avant, mais son prix semble excessif pour un accessoire non inclus dans la boîte. La véritable innovation réside à l'arrière : un logement accueille neuf interrupteurs TMR (Tunnel Magneto Resistance) et cinq anneaux SAPP. Ces switches analogiques peuvent remplacer une quarantaine de touches sur la moitié gauche et les flèches directionnelles, offrant une course légère et fluide idéale pour le jeu.

Les anneaux SAPP procurent un retour tactile lors de la double activation. Deux extracteurs fournis servent également de patins pour surélever l'arrière du clavier, mais leur rangement est impossible lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Deux boutons supplémentaires activent le mode jeu et une fonction personnalisable. Notre exemplaire de test est équipé de switches tactiles GX Brown, sans données techniques officielles.

Leur course de 4 mm et leur point d'activation haut les rendent réactifs et agréables pour la rédaction. Les interrupteurs TMR, quant à eux, excellent pour les sessions de jeu grâce à leur fluidité. Le clavier est proposé au tarif conseillé de 220 euros, un prix élevé justifié par cette modularité unique, mais qui laisse un goût amer face à l'absence de repose-poignet inclus.

Logitech semble avoir joué la carte de l'originalité, mais ce modèle divise par son design rétro-enfantin et son coût. Malgré quelques défauts, le G512 X 98 reste une proposition audacieuse pour les passionnés de personnalisation





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