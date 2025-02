Logitech G435 : Le casque gamer léger et abordable qui s'impose

Le Logitech G435, malgré ses performances audio moyennes, se démarque par son poids plume et sa double connectivité sans latence. Accessible à un prix incroyable de 38,99 euros sur Amazon, il est une alternative intéressante pour les joueurs en quête d'un casque confortable et polyvalent.

Le casque gamer Logitech G435 , bien qu'il ne propose pas les performances audio les plus excellentes du marché, se distingue clairement par son extrême légèreté et sa double connectivité sans latence. Son autre atout majeur ? Son prix, qui chute de 79,99 euros à 38,99 euros sur Amazon. Le modèle est indéniablement unique sur le marché.

Il ne rivalise certes pas avec les poids lourds du marché en termes de qualité audio, mais il se distingue par son confort grâce à sa légèreté, sa double connectivité sans latence et surtout, son prix attractif. Actuellement, il est affiché à ce prix avantageux. Si l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, veuillez consulter la section ci-dessous pour découvrir d'autres offres concernant le Logitech G435. Le tableau se met à jour automatiquement. Le premier atout du Logitech G435 est évidemment son poids, qui surprend par sa légèreté. Avec seulement 165 g sur la balance, il fait partie des casques de jeu les plus légers que nous avons testés jusqu'à présent. Sans surprise, il est entièrement construit en plastique, une matière qui lui permet d'être très léger, mais qui lui donne un aspect « jouet », renforcé par son coloris très voyant. Au moins, ce Logitech G435 reste suffisamment confortable sur le crâne, malgré un arceau qui manque de rembourrage. Attention cependant aux têtes un peu volumineuses, qui pourraient se sentir à l'étroit. Côté connectique, on trouve un bouton d'alimentation qui permet également de basculer entre la connexion PC et Bluetooth, un double bouton de réglage du volume, un port USB-C pour recharger la batterie et un bouton pour couper la captation sonore du micro. Il faudra d'ailleurs se contenter de ces différents boutons présents sur le casque pour le paramétrer, puisque le G435 n'est pas compatible avec le logiciel G Hub de la marque. Le Logitech G435 se rattrape avec sa double connectivité, qui est sa vraie force. Non seulement ce casque sans fil est compatible Bluetooth, pour l'utiliser avec un smartphone par exemple, mais la marque a aussi intégré sa technologie LightSpeed pour la connexion sur PC et PlayStation. Grâce à ce protocole LightSpeed, le casque est en mesure d'offrir une liaison toujours stable et une portée très confortable, qui permet de se déplacer à plusieurs mètres du PC sans problème. Côté Bluetooth, la latence est également très faible. Le G435 brille moins au niveau de ses performances audio, qu'on a qualifiées de moyennes lors de notre test. Équipé de transducteurs de 40 mm, ce casque gamer promet un rendu sonore globalement équilibré, mais qui manque très clairement de précision et de détails, notamment en écoute musicale. Côté jeu, le G435 se révèle assez efficace, même si la largeur de sa scène sonore peine à convaincre. Enfin, côté autonomie, nous avons pu utiliser le casque, à volume raisonnable, pendant 15 à 20 heures avant de devoir le charger. C'est très correct.





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CASQUE GAMER LOGITECH G435 DOUBLE CONNECTIVITE LIGHTSPEED BLUETOOTH PERFORMANCE AUDIO AUTONOMIE PRIX

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'univers Star Wars accessible grâce aux soldes sur AmazonAmazon propose des réductions exceptionnelles sur les LEGO Star Wars, permettant à tous les fans de se procurer des sets emblématiques, des personnages cultes et de revivre les scènes les plus marquantes de la saga. Des offres incroyables pour enrichir votre collection ou transmettre la passion de Star Wars aux plus jeunes.

Lire la suite »

Parcoursup accessible dès la seconde : nouvelles fonctionnalités pour aider les lycéensL'invitée de 6h20, Clémentine Rigot, cheffe de rubrique Lycée Parcoursup pour l’Étudiant, explique les nouveautés de la plateforme de sélection qui ouvre ses inscriptions ce mercredi. Parcoursup est désormais accessible dès la seconde pour permettre aux élèves d'explorer les formations qui les intéressent. Un nouvel outil permet également de se renseigner sur le type de profil pertinent pour chaque formation, en fonction de la spécialité et de la moyenne générale.

Lire la suite »

Samsung Galaxy A35 : Le smartphone accessible à prix réduit avec bracelet offertDécouvrez le Samsung Galaxy A35, un smartphone abordable répondant à tous vos besoins. Profitez d'un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'un processeur octa-core, d'une batterie de 5000 mAh et d'un triple appareil photo de 50 mégapixels. Pendant les soldes, profitez d'une remise immédiate et d'un bracelet Galaxy Fit3 offert !

Lire la suite »

TikTok disparaît des États-Unis et n’est plus accessible pour ses utilisateursLes utilisateurs américains n’ont plus accès au populaire réseau social chinois TikTok. L’application est inaccessible depuis ce dimanche. Elle espère toutefois trouver un accord avec Donald Trump et demander aux internautes américains de 'rester branchés'.

Lire la suite »

« Désolé, TikTok n’est pas accessible à l’heure actuelle » : TikTok disparaît des smartphones américainsEn ce dimanche 19 janvier 2025, les Américains se réveillent dans un pays sans TikTok.

Lire la suite »

Aux États-Unis, TikTok n'est plus accessible 'pour le moment'Depuis un peu avant minuit, TikTok a coupé l'accès à son application sur le sol américain. L'application, dans un message affiché à l'ouverture et qui bloque la navigation, en appelle au président Trump, à la veille de son investiture.

Lire la suite »