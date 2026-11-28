Découvrez la Logitech G Pro X2 Superstrike avec son système HITS et son capteur HERO 2. Profitez de -33% à 99,99 euros chez Boulanger pour le Black Friday.

La Logitech G Pro X2 Superstrike représente l'offre phare de la gamme esport Logitech G, introduisant une technologie innovante et un prix réduit. Ce périphérique de jeu de haute précision est désormais proposé à 99,99 euros chez Boulanger, contre un prix public de 149,99 euros habituellement pratiqué. Cette promotion s'inscrit dans le cadre du Black Friday, offrant une opportunité intéressante pour les joueurs souhaitant équiper leur setup sans compromettre leur budget. Le modèle se distingue par l'intégration du système Haptic Inductive Trigger System, une première pour une souris de cette catégorie.

Spécifications techniques et design éprouvé

Ce produit occupe le sommet de la gamme Logitech G en succédant directement à la Logitech G Pro X Superlight 2. Il conserve le châssis asymétrique de 0,7 mm de paroi, le capteur HERO 2 et la liaison sans fil LIGHTSPEED existants, tout en ajoutant le système HITS. Le boîtier pèse environ 61 grammes, bien que certains utilisateurs notent une légère asymétrie de poids. La finition Lunar Eclipse propose un blanc mat avec des boutons noirs pour mettre en valeur la nouveauté technique. Les patins en UHMWPE assurent une glisse fonctionnelle, et l'autonomie de 90 heures est confirmée par l'usage régulier.

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Fonctionnement du système HITS pour les FPS

Le système Haptic Inductive Trigger System (HITS) permet de régler indépendamment le point d'actionnement et le retour tactile des clics principaux. Le logiciel Logitech G Hub offre dix niveaux d'actionnement et cinq niveaux de réinitialisation rapide. Cette technologie promet des clics jusqu'à 30 ms plus rapides dans les jeux de tir FPS par rapport aux switches mécaniques traditionnels. Le retour haptique confirme chaque activation, offrant un contrôle précis de la cadence de tir. Un niveau 0 sans retour haptique existe mais peut induire des clics involontaires pour les débutants.

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Performance et connectivité sans fil

La connexion LIGHTSPEED fonctionne à 8 000 Hz pour garantir une latence négligeable lors des échanges de données. Le capteur HERO 2 atteint une résolution de 44 000 DPI, couvrant les besoins des joueurs compétitifs les plus exigeants. L'autonomie de 90 heures permet plusieurs semaines d'utilisation entre deux charges pour un usage intensif. Cette combinaison de légèreté, de précision et de connectivité rapide définit l'expérience utilisateur sur ce périphérique.

Disponibilité et stratégie commerciale

La réduction de 50 euros lors du Black Friday rend l'équation économique nettement plus favorable pour les acheteurs hésitants. Le prix de 99,99 euros chez Boulanger s'inscrit dans une période de promotions étalées sur tout le mois de novembre. Pour les joueurs cherchant à optimiser leur setup avec la dernière technologie de la marque, cette offre constitue un point d'entrée accessible. La disponibilité actuelle de ce modèle chez Boulanger répond à la demande croissante pour des équipements esport performants à un prix compétitif.