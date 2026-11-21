Depuis cinq ans, les élèves en CAP opérateur logistique du lycée Jacquard, guidés par Magaly Pecceu, soutiennent la Croix-Rouge de Laroque-d'Olmes en préparant les commandes.

Depuis cinq années consécutives, les élèves de seconde professionnelle CAP opérateur logistique du lycée Jacquard mettent leurs compétences au service de la solidarité locale. Encadrés avec rigueur par leur enseignante Magaly Pecceu, ces jeunes apprenants réalisent des stages pratiques au sein de la plateforme logistique de la Croix-Rouge située à Laroque-d'Olmes.

Une Méthode Pédagogique Axée sur la Logistique Opérationnelle

Cette collaboration vise à permettre aux étudiants de s'imprégner des réalités du terrain en participant activement à la préparation des commandes destinées aux unités locales du département. Cette mission correspond parfaitement à l'apprentissage de la logistique exercé au lycée, avec en plus la solidarité et la neutralité à observer dans le cadre de la mission de la Croix-Rouge. Le lycée stocke dans les rayons de ses ateliers des dons reçus par la Croix-Rouge. Les élèves les réceptionnent, recensent, classent, et les rendent à la Croix-Rouge emballés, palettisés, enregistrés telles doivent l'être les commandes.

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Le Rôle Essentiel de Magaly Pecceu et des Étudiants

L'enseignante Magaly Pecceu joue un rôle central dans ce dispositif en accompagnant les élèves tout au long de leur parcours éducatif. Elle veille à ce que chaque tâche accomplie par les étudiants respecte les standards professionnels exigés par la plateforme logistique. Les élèves du lycée Jacquard apprennent ainsi à gérer les flux entrants et sortants avec précision, garantissant que chaque colis soit correctement étiqueté et préparé pour le transport.

Une Cérémonie de Livraison avec la Croix-Rouge de Laroque-d'Olmes

Vendredi, Jean-Marie Parrenin, responsable de la Croix-Rouge de Laroque-d'Olmes, est venu prendre livraison de colis de Noël prêts à être distribués. Cette étape marque la conclusion d'un cycle de travail intense où chaque étudiant a contribué à l'organisation des palettes. Les unités locales qui ont passé commande au pôle départemental de distribution pourront ainsi être livrées grâce aux élèves.

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L'Impact Concret de la Solidarité Étudiante sur le Territoire

Cette initiative permet non seulement de former des professionnels de la logistique, mais aussi de soutenir directement les bénéficiaires de l'aide humanitaire. Les dons collectés sont transformés en commandes prêtes à partir, assurant une chaîne d'approvisionnement efficace jusqu'aux dernières étapes de la distribution. La Croix-Rouge de Laroque-d'Olmes bénéficie ainsi d'un renfort logistique précieux pendant la période festive.

Une Synergie Entre Éducation Professionnelle et Action Sociale

Le lycée Jacquard démontre ainsi comment l'éducation professionnelle peut s'articuler avec des valeurs civiques fortes. En collaborant avec la Croix-Rouge, les élèves acquièrent des compétences techniques tout en comprenant l'importance de la solidarité. Cette partnership durable illustre la capacité des établissements scolaires à engager leurs étudiants dans des projets à impact social réel et mesurable sur le long terme.