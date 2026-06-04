Logicom Nomad Display : le moniteur portable 15,6 pouces à moins de 70 € pour gagner de l'espace d'affichage

Le Logicom Nomad Display, vendu chez Electro Dépôt pour moins de soixante‑dix euros, est un moniteur portable de 15,6 pouces Full HD, ultra‑fin et léger, compatible avec PC, console et smartphone, idéal pour les espaces de travail restreints.

Lorsque l'écran d'un ordinateur devient trop petit pour gérer plusieurs fenêtres simultanément, la solution la plus simple consiste à ajouter un second écran. Si ce second écran est portable, il devient encore plus pratique pour les professionnels en déplacement ou les étudiants qui travaillent dans des espaces restreints.

Le Logicom Nomad Display, disponible à moins de soixante‑dix euros chez Electro Dépôt, répond exactement à ce besoin. Il s'agit d'un moniteur portable de 15,6 pouces, au design rappelant une grande tablette, qui peut être raccordé non seulement à un ordinateur portable ou fixe, mais également à une console de jeu, un smartphone ou tout autre dispositif doté d'un port compatible.

Cette polyvalence le rend particulièrement adapté aux environnements de coworking, aux salles de formation ou aux bureaux à domicile où l'espace d'affichage est limité. Le Nomad Display possède une dalle IPS Full HD 1080p au format 16 : 9, offrant des couleurs stables et un confort de lecture optimal.

Les angles de vision de 178 degrés garantissent une uniformité des teintes même lorsqu'on n'est pas placé exactement en face de l'écran, évitant ainsi les pertes de contraste souvent observées sur les écrans de moindre qualité. Sa surface brillante contribue à une netteté accrue des images, même si elle peut refléter la lumière ambiante en fonction de l'éclairage de la pièce.

L'appareil fonctionne à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et propose un temps de réponse de 20 ms, ce qui le rend parfaitement adapté aux tâches bureautiques, à la navigation sur le web, à la consommation de contenus vidéo, tout en restant moins performant pour les jeux vidéo à action rapide où des temps de latence plus faibles sont requis. En termes de dimensions, le Logicom Nomad Display mesure 32 cm sur 20 cm, avec une épaisseur de seulement 0,7 cm et un poids de 1,5 kg, ce qui le rend extrêmement fin et léger.

Il peut être posé directement sur un bureau, rangé dans un sac à dos ou fixé à un support compatible grâce à son système de montage VESA 75 × 75 mm. La connectique comprend un port USB‑C, un mini HDMI et une prise audio jack 3,5 mm, permettant de le brancher à presque tous les appareils courants.

Les câbles nécessaires sont fournis dans la boîte, tout comme de petits haut‑parleurs intégrés qui offrent un son correct pour les conférences en ligne ou la lecture de vidéos. Un pied inclinable intégré permet d'ajuster l'angle d'affichage selon la posture de travail, offrant ainsi une ergonomie personnalisée. En résumé, le Logicom Nomad Display représente une solution d'appoint portable, économique et fiable pour quiconque a besoin d'un espace d'écran supplémentaire sans sacrifier la mobilité.

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Moniteur Portable Logicom Nomad Display Écran Full HD USB‑C Electro Dépôt

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