Logan Costa, le défenseur central du Cap-Vert, sélectionné pour la Coupe du monde 2026

Le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, a annoncé la liste des 26 joueurs qui représenteront le pays insulaire africain pour la première fois de son histoire au Mondial. Parmi les retenus, un nom n'est pas inconnu des supporters du TFC. Il s'agit de Logan Costa, qui assurera la défense centrale du pays dans la compétition.

Le sélectionneur du Cap-Vert , Bubista, a annoncé le lundi 18 mai la liste des 26 joueurs qui représenteront le pays insulaire africain pour la première fois de son histoire au Mondial.

Parmi les retenus, un nom n'est pas inconnu des supporters du TFC. Il s'agit de Logan Costa, qui assurera la défense centrale du pays dans la compétition. Il figure parmi les 26 joueurs qui défendront les couleurs du Cap-Vert pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde. Depuis 2022, Logan Costa évolue en défense centrale pour son pays, mais est également passé pendant quelques saisons au TFC.

En effet, c'est avec le club d'Occitanie que le Cap-Verdien fait ses débuts professionnels. Il figure sur de nombreuses feuilles de match et devient même un titulaire indiscutable en Coupe de France en 2021. Il participe ainsi au retour des Violets en Ligue 1. Coupe du monde 2026 - Cap-Vert : liste des joueurs, palmarès et programme des matchs des Requins Bleus Il brillera à nouveau lors de la Coupe de France 2023.

Face à Nantes en finale, il est l’auteur d’un doublé dans les dix premières minutes de jeu et permettra ainsi aux Toulousains de décrocher la première Coupe de France de l'histoire du club. Au total, Logan Costa comptera pas moins de 58 sélections et 4 buts avec le TFC avant de s'envoler ensuite pour le club espagnol de Villarreal, dans lequel il est resté depuis 2024. Avec le Cap-Vert, Logan Costa a réalisé une campagne de qualification exceptionnelle.

Le pays a réussi à terminer premier de son groupe de qualification, devant le Cameroun, la Libye et l'Angola. En comptant sur ses 26 sélections depuis ses débuts en 2022, Logan Costa s'est rapidement imposé comme un joueur de référence dans la défense centrale des Requins bleus. Coupe du monde 2026 : des pubs pendant les pauses fraîcheurs ?

Pourquoi la mesure pourrait faire polémique au Mondial Avant de qualifier son équipe pour le Mondial, Logan Costa avait également disputé la Coupe d'Afrique des nations en 2023, puisqu'il faisait partie des 27 joueurs retenus par Bubista. Le Cap-Vert avait réussi à se hisser jusqu’en quart de finale de la compétition, en terminant premier de son groupe, notamment devant l'Égypte.

Lors du Mondial, le Cap-Vert affrontera l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite et tentera de prolonger le rêve avec une qualification vers les phases à élimination directe de la compétition





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