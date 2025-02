Loana inquiète ses abonnés sur Instagram

Loana a partagé une vidéo de son chien sur Instagram, mais les internautes ont exprimé leur inquiétude quant à son état de santé. La star de la télé-réalité tente de se reconstruire après des épreuves difficiles.

Loana , après avoir vécu des épreuves difficiles incluant un viol, une hospitalisation et une agression, tente de reconstruire sa vie. Son chien est son principal soutien et elle le montre avec fierté sur son compte Instagram . Le 11 février, Loana a partagé une vidéo de son compagnon canin, accompagnée d'une légende simple : « Bisous de nous, d'amour bien sûr. C'est pas parfait sans filtre mais avec le cœur. Titi et moi ».

Loana souhaitait simplement apporter un peu de réconfort à ses abonnés, mais les commentaires ont été majoritairement négatifs. De nombreux internautes ont exprimé leur inquiétude quant à son état physique et mental. Des propos tels que « J'ai cru que c'était une SDF avant de comprendre qui c'était », « On dirait un SSD. Qui la filme ?? Limite non assistance à personne en danger! Je ne comprends pas ces posts… » ont suscité l'alarme. Loana, qui apparaît naturelle sur les images, les cheveux lâchés, profitant d'un moment sur la terrasse d'un café, n'a pas répondu aux commentaires. Malgré les réactions parfois désobligeantes, Loana peut compter sur le soutien de ses amis. Elle a récemment révélé que la productrice Alexia Laroche-Joubert lui avait trouvé un appartement et prend en charge son loyer pour l'aider à se reconstruire. Quand une rumeur infondée sur un possible AVC a circulé, c'est Sylvie Ortega qui est sortie en défense de Loana, expliquant qu'elle suit un « traitement lourd qui la fatigue beaucoup » et clarifiant son état de santé.Malgré les épreuves, Loana a la chance de pouvoir compter sur des soutiens précieux. Le message d'une ancienne abonnée qui l'a rencontrée « lorsqu'elle était au top » et qui témoigne de sa gentillesse et de son accueil, apporte un baume au cœur à Loana dans cette période difficile. Cette internaute affirme : « Son histoire est touchante et je ne comprends pas cet acharnement. Vous n'êtes pas obligé de la suivre si c'est pour tout critiquer... Tout mon soutien à Loana, c'est une fille que j'aimerais avoir parmi mes amies ».





