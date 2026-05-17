Loïs Boisson wins first match since injury, coach returns

French tennis player Loïs Boisson wins her first match since her injury, with her coach making a comeback. She also discusses her confidence and form ahead of Roland Garros.

Elle rappelle son ancien entraîneur et retrouve la victoire : Loïs Boisson gagne pour la première fois depuis sa blessure, le coach à ses côtés lors de sa demi-finale à Roland-Garros fait son retour Avec cette victoire face à la 33e mondiale Xinyu Wang (6-3/7-6), Loïs Boisson signe un retour gagnant avec son entraîneur Florian Reynet avec qui elle avait atteint la demi-finale de Roland-Garros l'an dernier Loïs Boisson a signé ce dimanche 17 mai, au tournoi de Strasbourg, sa première victoire depuis son retour de blessure il y a un peu moins d’un mois.

Ce succès sur la 33e mondiale Xinyu Wang (6-3, 7-6) coïncide avec le retour de Florian Reynet, son entraîneur lors de son épopée à Roland-Garros, au sein de son staff. Après les tâtonnements et les pépins physiques, la numéro une française, qui s’est dite 'à nouveau à 100 %', semble enfin sur la bonne voie. Loïs Boisson s'arrête à trois.

Après des revers d'entrée à Madrid, Rome puis Parme, la numéro une française a rassuré tout le monde en s'offrant une victoire convaincante ce dimanche 17 mai face à Xinyu Wang (6-3/7-6), 33e joueuse mondiale, pour ses débuts dans le tournoi de Strasbourg. Idéal dans l'optique de retrouver les sensations, la confiance et la forme, alors que se profile Roland-Garros, qu'elle abordera avec un nouvel entraîneur... qu'elle connaît particulièrement bien.

'Il ne faut pas s'attendre à faire des miracles ! ' Malgré trois défaites depuis son retour, Loïs Boisson dit être 'à nouveau à 100 %' et veut garder confiance avant Roland-Garros En effet, Boisson, après s'être séparée de l'Espagnol Carlos Martinez, s'était attaché les services d'Hendrik Vleeshouwers, ancien coach d'Amanda Anisimova, avec qui elle n'a pas remporté le moindre match. Le technicien néerlandais n'est pas présent à ses côtés au WTA 500 de Strasbourg, au contraire de Florian Reynet.

Le Français de 40 ans a déjà collaboré par deux fois avec la 43e joueuse mondiale et notamment lors de son parcours exceptionnel l'an dernier à Roland-Garros, conclu en demi-finale face à Coco Gauff. Il avait quitté son staff peu avant l'US Open, soit au moment où la numéro une française a commencé à enchaîner les galères. Il a ensuite collaboré avec le Montpelliérain Arthur Cazaux, absent pour au moins six mois à la suite d'une opération du coude.

Son retour aux côtés de son ancienne protégée coïncide donc avec le moment où elle renoue avec la victoire. Leur collaboration n'est pour l'instant qu'un essai.

Loïs Boisson : nouvelle défaite, conditions très difficiles, blessure à la jambe puis au bras… Avant Roland-Garros, rien ne va plus pour la championne française Un nouveau défi de taille attend la Tricolore au prochain tour puisqu'elle sera opposée à la tête de série numéro un du tournoi, la Canadienne Victoria Mboko, membre du Top 10. Les motifs d'espoir sont néanmoins nombreux, après trois défaites particulièrement inquiétantes.

Pour la première fois depuis son retour, Boisson a réellement semblé 'à 100 %' physiquement,. Elle a pu développer son jeu et a conclu, malgré sept balles de match manquées et une pression pas évidente à dompter dans la dernière manche.

Après un break au meilleur des moments dans le premier set, elle a moins bien débuté le second acte, concédant son service, mais, au courage, elle est revenue et l'a emporté après un tie-break où elle s'est fait peur (de 6-0 à 7-4).

'Je ne te félicite pas pour ta question sur le physique de Loïs' : quand Amélie Mauresmo recadrait un journaliste après ses propos sur Loïs Boisso





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Loïs Boisson Coach Injury Confidence Form Roland Garros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coca-cola : dans les coulisses de la boisson la plus vendue au mondeCoca-cola : dans les coulisses de la boisson la plus vendue au monde : Chaque jour, 1.5 milliard de bouteilles de Coca-Cola sont vendues dans le monde. Comme ces milliards de consommateurs, Olivia Mokiejewski ne peut pas...

Read more »

À l'approche de Roland-Garros, la soif de victoires de Loïs BoissonDemi-finaliste sur la terre battue parisienne l'an dernier, la joueuse française enchaîne les défaites. Elle tentera, dès ce dimanche à Strasbourg, de retrouver rythme et sensations. Avant le rendez-vous de la porte d'Auteuil, le 24 mai.

Read more »

Loïs Boisson remporte son premier match de l'année en battant Wang Xinyu au premier tour à StrasbourgLa numéro 1 française, Loïs Boisson, courait après un succès depuis septembre 2025 et elle l'a enfin attrapé, dimanche, au premier tour du WTA 500 de Strasbourg, face à la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale (6-3, 7-6 [4]).

Read more »

Tennis: Loïs Boisson retrouve la victoire et reprend confiance à une semaine de Roland-GarrosPour son entrée en lice au WTA 500 de Strasbourg avec son ancien entraîneur dans le box, Loïs Boisson s'est fait peur mais a effacé la 33e joueuse mondiale Xinyu Wang en deux sets (6-3, 7-6 [4-6]). De quoi faire le plein de confiance avant Roland-Garros.

Read more »