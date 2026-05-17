Head Topics

Loïs Boisson retrouve la victoire et reprend confiance à une semaine de Roland-Garros

Sport News

Loïs Boisson retrouve la victoire et reprend confiance à une semaine de Roland-Garros
TennisLoïs BoissonRoland-Garros
📆5/17/2026 6:19 PM
📰RMCsport
20 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 52%

Une semaine avant Roland-Garros, Loïs Boisson a décroché son premier succès de l'année en remportant le premier tour du tournoi WTA 500 de Strasbourg. Elle a également révélé sa nouvelle collaboration avec son ancien entraîneur Florian Reynet.

Une semaine avant Roland-Garros , Loïs Boisson a décroché son premier succès de l'année en remportant le premier tour du tournoi WTA 500 de Strasbourg . Elle était contente après sa victoire contre la Chinoise Wang Xinyu en trois sets.

Elle a également révélé sa nouvelle collaboration avec son ancien entraîneur Florian Reynet. Malgré une gêne à l'avant-bras droit à Madrid, elle a montré un niveau de jeu très intéressant en Alsace. En huitièmes de finale, elle se frottera à la Canadienne Victoria Mboko. Elle reste confiante à une semaine de Roland-Garros et souhaite gagner tous ses matchs, peu importe le tournoi

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RMCsport /  🏆 63. in FR

Tennis Loïs Boisson Roland-Garros Florian Reynet Collaboration Victorieuse Confiance Géne À L'avant-Bras Droit Niveau De Jeu Strasbourg Canada Victoria Mboko Collaboration Collaboration Collaboration

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'C'est juste une question de temps': désormais 'à 100%', Loïs Boisson reste confiante à une semaine de Roland-Garros'C'est juste une question de temps': désormais 'à 100%', Loïs Boisson reste confiante à une semaine de Roland-GarrosToujours en quête d'une première victoire depuis son retour sur le circuit, il y a un peu moins d'un mois à Madrid, Loïs Boisson entre en lice ce dimanche au tournoi de Strasbourg, où elle a reçu une wild-card. En quête de sensations, la numéro une française dit être désormais 'à 100%' et se veut...
Read more »

À l'approche de Roland-Garros, la soif de victoires de Loïs BoissonÀ l'approche de Roland-Garros, la soif de victoires de Loïs BoissonDemi-finaliste sur la terre battue parisienne l'an dernier, la joueuse française enchaîne les défaites. Elle tentera, dès ce dimanche à Strasbourg, de retrouver rythme et sensations. Avant le rendez-vous de la porte d'Auteuil, le 24 mai.
Read more »

Tennis: Loïs Boisson retrouve la victoire et reprend confiance à une semaine de Roland-GarrosTennis: Loïs Boisson retrouve la victoire et reprend confiance à une semaine de Roland-GarrosPour son entrée en lice au WTA 500 de Strasbourg avec son ancien entraîneur dans le box, Loïs Boisson s'est fait peur mais a effacé la 33e joueuse mondiale Xinyu Wang en deux sets (6-3, 7-6 [4-6]). De quoi faire le plein de confiance avant Roland-Garros.
Read more »

Loïs Boisson wins first match since injury, coach returnsLoïs Boisson wins first match since injury, coach returnsFrench tennis player Loïs Boisson wins her first match since her injury, with her coach making a comeback. She also discusses her confidence and form ahead of Roland Garros.
Read more »



Render Time: 2026-05-17 21:19:31