Loïs Boisson retrouve la victoire et reprend confiance à une semaine de Roland-Garros

Une semaine avant Roland-Garros, Loïs Boisson a décroché son premier succès de l'année en remportant le premier tour du tournoi WTA 500 de Strasbourg. Elle a également révélé sa nouvelle collaboration avec son ancien entraîneur Florian Reynet.

Une semaine avant Roland-Garros , Loïs Boisson a décroché son premier succès de l'année en remportant le premier tour du tournoi WTA 500 de Strasbourg . Elle était contente après sa victoire contre la Chinoise Wang Xinyu en trois sets.

Elle a également révélé sa nouvelle collaboration avec son ancien entraîneur Florian Reynet. Malgré une gêne à l'avant-bras droit à Madrid, elle a montré un niveau de jeu très intéressant en Alsace. En huitièmes de finale, elle se frottera à la Canadienne Victoria Mboko. Elle reste confiante à une semaine de Roland-Garros et souhaite gagner tous ses matchs, peu importe le tournoi





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