Loïs Boisson arrive à Roland-Garros sans rythme, mais après sa demi-finale de l'an passé, elle porte l'ensemble des espoirs du tennis féminin français sur ses épaules. La Française a décroché son septième titre chez les professionnelles à l'ITF de Saint-Gaudens et a été attribuée une wild-card qui lui permet de disputer son premier Roland-Garros.

Loïs Boisson espère retrouver le feu sacré lors du Grand Chelem parisien après des mois de galère entre changement d'entraîneur et blessures. La Française, qui a traversé une longue période de doute, arrive à Roland-Garros sans rythme, mais après sa demi-finale de l'an passé, elle porte l'ensemble des espoirs du tennis féminin français sur ses épaules.

Loïs Boisson a décroché son septième titre chez les professionnelles à l'ITF de Saint-Gaudens, ce qui lui a permis de reprendre confiance en son tennis et ses capacités. Elle a également été attribuée une wild-card qui lui permet de disputer son premier Roland-Garros.

La Française a déjà fait une entrée fracassante dans le top 100 et a remporté un premier WTA 250 à Hambourg, mais elle a ensuite été blessée et a dû rester sur le carreau pendant sept longs mois. Elle a repris à un mois de Roland-Garros, où elle joue gros, et a déjà enchaîné trois défaites d'affilée, avant de retrouver le chemin de la victoire, à nouveau devant son public à Strasbourg.

Loïs Boisson a rappelé son ancien entraîneur et a retrouvé la victoire, mais elle perd le match suivant. Malgré cela, son physique semble tenir et les automatismes reviennent. La 43e mondiale espère retrouver le feu sacré lors du Grand Chelem parisien et ouvrir son tableau en grand en cas de victoire demain





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