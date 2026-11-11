Loïc Schwartz, ancien joueur de Saint-Quentin, rejoint le club islandais Stjarnan après une entorse en Turquie. Le transfert intervient alors que le SQBB conserve son statut Betclic Élite.

Loïc Schwartz, pionnier du club Saint‑Quentin BFC, a signé ce mardi un contrat professionnel avec le club islandais Stjarnan, mettant fin à une saison surnommée difficile en Turquie. Le transfert vient de la découverte d'un accord favorable avec le club d'Islande, après la rupture d'une tentative de continuation à Bursaspor, où la pré‑saison n'a pas vu sa présence sur le terrain rémunéré.

Le parcours turbulent en Turquie

Après avoir quitté Saint‑Quentin à la fin de son cycle de quatre ans de jeunesse, Schwartz avait initialement envisagé de signer en Turquie. L'expérience en Bursaspor s'est rythmée de complications administratives et non d'heures de match. Bien qu'un salaire révisé ait été offert, l'international belge a refusé de rejoindre le stade, franchissant le barème de la pré‑saison et raccourcissant son séjour à seulement quelques jours de visite.

Also read COP31 : La Turquie priorise l'électrification pour le sommet climatique d'Antalya

La situation a provoqué l'activation d'une clause de suspendue par le club, limitant le joueur à deux apparitions amicales, dont une conclue par un score de 20 points. À la faveur de cette performance, le club s'est alors retiré de ses intentions, rendant le destin de Schwartz obscur et rêvissant d'un nouveau départ sur le sol scandinave.

Stjarnan, un nouveau défi professionnel

Le club islandais Stjarnan, actuellement entraîneur du deuxième rang de la Subway League, a officiellement annoncé la signature de Schwartz sous la bannière de la saison 2024‑2025. Ce mouvement vers l'Islande dépasse les attentes de la Ligue BSL, reconnue comme l'un des championnats européens les plus compétitifs. La décision est motivée par un besoin immédiat de renforcer la colonne de l'attaque après la perte d'un joueur clé.

Advertisement

L'impact sur le SQBB et ses futures ambitions

Le SQBB reste maintenu en Betclic Élite administrativement, grâce à la participation active du club malgré le départ d'un jeune talent. Le licencié de Saint‑Quentin, reconnu pour son habileté et ses contributions à l'équipe en 2023, est désormais considéré comme un triomphe d'entraînement qui a construit son cas de champion de France Pro B, même si le match final laissait un goût amer.

Le club est confronté à la nécessité de renforcer son effectif et de maintenir son statut compétitif sur le paroxysme de la saison. La décision de Schwartz de passer à l'international montre l'ampleur des défis actuels, surtout dans un contexte de retardamental administratif. Toutefois, le club comprend que l'expérience accrue de Schwartz en Turquie ainsi que son nouveau niveau de performance en Islande peuvent inspirer la prochaine génération d'athlètes.

Perspectives et prochaines étapes

La fusion entre la quête de Mathieu Lacoste, un ancien joueur de BeBasket et un journaliste passionné de portraits sportifs, et le circuit international de Schwartz promet de dynamiser le club. Les matchs amicaux du 3 février 2024 course à l'image de la BCL en titre indiquent que la préparation est en cours. Le transfer est finalisé, et aucune décision supplémentaire ne sera prise concernant la sortie du Ring.

À 20 points de l'alignement réel, l'équipe islandaise s'attend à battre le List de la BSL pendant la saison estivale, tandis que Schwartz annonce son ambition de progresser vers la Ligue européenne. Les fans de Saint‑Quentin attend une mise à jour prochaine sur les tournants de ses citoyens et de son club aimable dans la division anglaise, tout en conservant la présidence des