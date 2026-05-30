Lizarazu loue la force psychologique des Parisiens face à Arsenal

Bixente Lizarazu a analysé la finale de la Ligue des champions entre Paris Saint-Germain et Arsenal. Il a loué la force psychologique des Parisiens face à une équipe d'Arsenal qui, selon lui, s'est trompée tactiquement.

Bixente Lizarazu a loué la force psychologique des Parisiens face à Arsenal en finale de la Ligue des champions. Selon lui, Khvitcha Kvaratskhelia a été décisif en obtenant le penalty qui a permis à Ousmane Dembélé d'égaliser.

L'équipe a connu une saison particulièrement épuisante avec la Coupe du monde des clubs et peu de préparation. Le staff a bien travaillé pour aider les joueurs à récupérer. Arsenal a longtemps fait déjouer le PSG, l'a fait entrer dans son jeu et a super bien défendu. Les Parisiens ont eu très peu d'occasions, même de situations.

Arsenal a-t-il délibérément choisi de ne pas jouer ? Clairement, c'était leur plan et un scénario qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire d'empêcher Paris de s'exprimer offensivement et les frustrer en prenant aussi du temps pour tout





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