Livraison du premier Rafale banc d'essais B374 pour le standard F5

La DGA a livré le Rafale B374, un laboratoire volant dédié aux essais du futur standard F5. Un modèle clé pour les développements militaires français.

La Direction générale de l'armement a officiellement annoncé, ce lundi 2 novembre, la livraison de son premier Rafale conçu comme avion banc d'essais. Désigné B374, cet appareil a été remis au centre DGA Essais en vol. Son objectif principal est de servir de plateforme volante pour tester les équipements et les armements du futur standard Rafale F5. Ce nouvel outil stratégique marque une étape importante dans la modernisation de la flotte aérienne française.

Un laboratoire volant dédié aux essais techniques

Construit par Dassault Aviation, ce premier exemplaire a été livré dans le standard F4.1. Cependant, il ne s'agit pas d'un chasseur de combat classique prêt à être intégré dans un escadron opérationnel. L'appareil sera progressivement transformé d'ici 2028 afin d'accueillir une instrumentation de vol complète. Cette modification vise à en faire la plateforme de référence pour les futurs équipements du programme Rafale.

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Un avion banc d'essais fonctionne essentiellement comme un laboratoire mobile. Le Rafale B374 est modifié en profondeur pour embarquer des instruments de mesure et des enregistreurs sophistiqués. Ces dispositifs collectent d'énormes quantités de données pendant les vols d'essai. On peut comparer ce système à une boîte noire, mais en beaucoup plus bavard et connecté.

Grâce à une liaison de données sécurisée, les informations recueillies paraboliquement parviennent instantanément aux ingénieurs qui conduisent les essais depuis le sol. Cette connectivité permet de surveiller en temps réel le comportement de l'avion. Qu'il s'agisse de la navigation, des systèmes d'attaque, des capteurs, des armements, des communications ou des logiciels de bord, chaque nouvelle technologie peut ainsi être validée en conditions réelles.

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Le dernier exemplaire de la commande initiale

Le B374 possède une particularité historique importante. C'est le tout dernier Rafale de sa fournée initiale. L'État français ne commande pas ses Rafale à l'unité, mais par lots successifs, appelés tranches. Cette tranche spécifique, notifiée en 2021 aux quatre grands industriels du programme, trouve avec le B374 son 73e et dernier exemplaire. Les partenaires industriels incluent Dassault Aviation pour l'avion, Thales pour l'électronique, Safran pour le moteur et MBDA pour les missiles.

Plutôt que de rejoindre un escadron de combat classique, ce dernier-né file directement chez les experts de DGA Essais en vol. L'avion va y être remodelé en profondeur, en collaboration avec les équipes de Dassault. Le B374 est ainsi le premier Rafale banc d'essais affecté en propre au centre. Jusqu'à présent, le centre travaillait avec le B348, qui lui était prêté sur une longue durée.

Le nouveau venu viendra à terme remplacer le B348. Cette transition permet aux essayeurs de disposer d'un appareil qui leur est définitivement affecté, et non plus simplement prêté. Cette autonomie opérationnelle renforce la réactivité et la sécurité des campagnes d'essais aériens menées par les ingénieurs de la défense française.

Transition vers le standard F5 et nouveaux capteurs

Avant de se consacrer entièrement au Rafale F5, le B374 a un travail préparatoire à effectuer sur la version actuelle de l'avion. Il va d'abord recevoir une installation d'essais et de mesures abrégée IEM. Il s'agit de l'ensemble des instruments et enregistreurs qui transforment un Rafale standard en avion d'essais. Cette première installation sera réversible.

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On parle bien d'un équipement provisoire, que l'on peut retirer sans modifier durablement l'appareil dans un premier temps. Ainsi équipé, il participera au développement du standard actuel du Rafale, le F4. Cette période de transition est essentielle pour valider les technologies intermédiaires. Elle dure en attendant sa grande transformation prévue pour l'avenir proche.

La vraie métamorphose interviendra à l'horizon du deuxième trimestre 2027. À cette date, Dassault Aviation y intégrera les interfaces nécessaires pour que DGA Essais en vol puisse installer à bord une instrumentation complète. Cette instrumentation sera cette fois-ci permanente et non plus temporaire. L'avion gagnera ainsi en capacités d'analyse pour supporter des tests plus complexes.

Après ce passage en atelier, le B374 retrouvera la flotte d'essais en 2028 avec un cerveau adapté à sa nouvelle vie. Son ordinateur de bord, l'Ensemble modulaire de traitement de l'information abrégé EMTI, tournera alors avec une version logicielle spéciale. Cette version est dite orange, conçue uniquement pour les essais et très sécurisée.

C'est ce logiciel spécifique qui lui permettra d'accueillir les futurs capteurs du F5. Cela commence par le radar RBE2 XG, encore en développement chez Thales. Ce nouveau radar doit permettre au Rafale de repérer avions et cibles à grande distance. Cette étape est cruciale pour maintenir la supériorité aérienne française. C'est une étape importante pour la DGA, qui renouvelle peu à peu sa flotte d'essais, à l'heure où se préparent les défis de demain.