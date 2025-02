Livraison d'armes lourdes américaines en Israël

Une cargaison d'armes lourdes américaines, incluant des bombes MK-84, est arrivée en Israël, alors que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, effectue une visite à Jérusalem. Cette livraison intervient dans un contexte de tensions avec le Hamas à Gaza et témoigne de la forte alliance entre Israël et les États-Unis.

Le ministère de la Défense israélien a annoncé dimanche 16 février l'arrivée d'une cargaison d'armes lourdes américaines dans la nuit. Cette livraison intervient alors que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, effectue une visite à Jérusalem pour des discussions avec les dirigeants israéliens. Selon le communiqué d'Israël Katz, la cargaison concerne des bombes lourdes MK-84 récemment autorisées par l'administration du président Donald Trump.

Cette livraison, qualifiée d'«atout important» pour l'armée israélienne, représente, selon Katz, «une preuve supplémentaire de l'alliance solide entre Israël et les États-Unis».Début février, l'administration Trump avait approuvé la vente d'armes, munitions et missiles d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars à Israël. Ces armes, qui incluent des bombes lourdes MK-84, seront utilisées par Israël dans sa lutte contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. L'Agence américaine de coopération en matière de sécurité de défense (DSCA) avait justifié cette vente en affirmant qu'elle «améliore la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforce sa défense et sert de moyen de dissuasion face aux menaces régionales».Le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive importante contre le Hamas dans la bande de Gaza, en réponse à une attaque sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien. La guerre a causé de vastes dommages dans ce petit territoire palestinien, provoquant le déplacement d'une grande partie de ses 2,4 millions d'habitants et une grave crise humanitaire. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 19 janvier. L'administration de l'ancien président américain, le démocrate Joe Biden, avait bloqué l'envoi de bombes lourdes à Israël en réponse aux inquiétudes concernant la mort de civils à Gaza. Cependant, son successeur, le républicain Donald Trump, aurait approuvé cette vente après son investiture le 20 janvier.





