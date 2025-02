Liverpool Surveille Mohamed-Ali Cho de Nice

Liverpool, bien que doté d'un secteur offensif déjà étoffé, scrute attentivement Mohamed-Ali Cho, jeune talent de l'OGC Nice.

Alors que le secteur offensif de Liverpool est bien fourni avec Salah, Nunez, Jota, Gakpo, Elliott et Diaz, les Reds scrutent attentivement une pépite de l'OGC Nice. Si la saison de l'OGC Nice sur le plan européen est un échec avec une 35e place sur 36 en Ligue Europa, en Ligue 1, les Aiglons se hissent à la 3e place et viseront une nouvelle qualification en Coupe d'Europe.

Si la défense a souvent souffert, en attaque, Franck Haise peut compter sur l'inépuisable Gaëtan Laborde, le talentueux Sofiane Diop ou encore le puissant Evann Guessand. Mais aussi sur une autre pépite, observée de près par Liverpool. Si le secteur offensif des Reds est déjà bien garni avec Mohamed Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota, Luis Diaz, Harvey Elliott, Cody Gakpo, selon TeamTalk, un profil a attiré l'attention des dirigeants des Reds : Mohamed-Ali Cho. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant français de 21 ans a séduit par sa qualité technique dans les espaces restreints et sa capacité à percuter. Il reste à savoir si cet intérêt se concrétisera dans les prochains mois. Le club anglais est particulièrement intéressé par la polyvalence et la puissance de l'attaquant français.





OnzeMondial / 🏆 42. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

LIGUE 1 LIVERSOL OGC NICE MOHAMED-ALI CHO TRANSFERTS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Royaume-Uni : Ali, un deuxième frère de Mohamed Al-Fayed, également accusé d’agressions sexuellesTrois anciennes employées de Harrods accusent Ali Fayed, frère de Mohamed Al-Fayed, de les avoir agressées sexuellement dans les années 1990, rapporte la BBC

Lire la suite »

Liverpool: Mohamed Salah dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire en Premier...En inscrivant un but, face à Ipswich ce samedi à Anfield, dans le cadre de la 23e journée du championnat anglais, Mohamed Salah marque de plus en plus l’histoire de la Premier League. Avec ses 176 réalisations, il dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs.

Lire la suite »

L'énorme appel du pied d'un prince saoudien à Salah !En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah fait rêver l'Arabie Saoudite.

Lire la suite »

Bassin de Lacq : le méga projet E-CHO de e-carburants fait son bilan carboneL’impact environnemental de la production de carburants de synthèse par Elyse Energy, pour son méga projet sur le bassin de Lacq, était à l’ordre du jour d’un troisième comité de suivi, mardi 4 février, à Mourenx

Lire la suite »

Perdre du poids avec un petit budget : cet aliment recommandé par Jimmy MohamedD'après Jimmy Mohamed, il est possible de perdre du poids grâce à cet aliment pas cher que l'on consomme au quotidien !

Lire la suite »

Al-Hilal S'Engage dans la Course pour Mohamed SalahLe club saoudien Al-Hilal accélère sa stratégie pour attirer Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool expire en juin prochain. Le joueur égyptien est également convoité par le Paris-Saint-Germain et d'autres clubs anglais. L'arrivée de Neymar au PSG a ouvert la voie à une possible arrivée de Salah dans le championnat français, mais Al-Hilal tente désormais de convaincre l'ailier de rejoindre l'Arabie saoudite.

Lire la suite »