Liverpool s'impose avec difficulté face aux Wolves après une fin de match haletante

Liverpool a renoué avec la victoire après un match nul contre Everton et une élimination surprise en Coupe face à Plymouth Argyle. Cependant, la victoire face aux Wolves n'a pas été facile. Les Reds ont mené 2-0 à la mi-temps mais ont tremblé jusqu'au bout face à une équipe de Wolverhampton déterminée.

Les hommes d'Arne Slot avaient pourtant débuté cette 25e journée de la meilleure des manières, en rentrant aux vestiaires avec deux buts d'avance grâce aux réalisations de Luis Diaz et Mohamed Salah. « Deux à zéro à la mi-temps, c'est l'un des résultats les plus dangereux du football. Nous devions bien repartir, ce que nous n'avons pas réussi à faire », a analysé Andy Robertson. Le latéral de Liverpool a également été confronté à des Wolves affamés. « Nous devons jouer la première mi-temps comme nous avons joué la seconde, c'est ce que je veux voir dans mon équipe - la personnalité, le courage et l'identité - tout ce que j'ai vu en seconde mi-temps. Ils ont été un peu plus offensifs, avec plus d'attaquants dans les zones clés. Cela nous a rendu la tâche plus difficile. Ce réveil de Wolverhampton s'est traduit par une dangerosité largement supérieure (10 tirs contre 0 pour Liverpool dans le deuxième acte) et surtout par une inspiration géniale de Mateus Cunha (67e). « Quand ils ont marqué, tout le monde était nerveux, le public était nerveux, mais c'est une énorme victoire pour nous. La défense de Liverpool, qui aurait pu être privée d'Ibrahima Konaté qui a échappé à l'exclusion en première période, a tremblé jusqu'au bout. Et jusqu'à une intervention salvatrice de Jarell Quansah (88e) sur Tommy Doyle. « Par moments, nous avons été négligents et nous n'avons pas pu garder le ballon aussi bien que nous le pouvons parfois. Alors, que faut-il retenir ? La fébrilité des Reds sur la moitié du match, ou cette capacité à tenir bon ? « Ils ont été de mieux en mieux aujourd'hui, et nous de moins en moins bien. Nous devions faire preuve d'une mentalité différente, ce que nous avons réussi pour maintenir le résultat. Si vous voulez gagner quelque chose à la fin de la saison, il ne s'agit pas seulement de faire sortir le ballon de l'arrière ou de faire marquer Mo (Salah), il faut aussi défendre.Peut-être que les locataires d'Anfield avaient encore la tête ailleurs. Éliminés à la surprise générale cette semaine par Plymouth Argyle (avant-dernier de deuxième division), les Reds sortaient d'un match nul rageant dans le derby arraché par Everton dans le temps additionnel. La victoire, peu importe la manière, est donc plus que bienvenue. « Dans une saison où vous voulez gagner quelque chose, il faut aussi gagner les matches difficiles, où vous ne jouez pas à votre meilleur niveau », a conclu un joueur de Liverpool.





