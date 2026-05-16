Live sports coverage on RMC renewed with Flora Moussy at the helm

Get ready for a thrilling sports weekend with live coverage of rugby, swimming, Formula 1, and more on RMC. A new face on the show will be Flora Moussy, who will be joined by Christophe Cessieux and other sportscasters. Tune in starting from 16h on Saturday.

C’est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Rugby , natation, Formule 1… tous les sports et grands événements sont à suivre en live sur RMC , et c'est Flora Moussy qui sera désormais aux commandes de ce show !

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux. C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Rugby, natation, Formule 1… tous les sports et grands événements sont à suivre en live sur RMC, et c'est Flora Moussy qui sera désormais aux commandes de ce show ! Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux.

C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Rugby, natation, Formule 1… tous les sports et grands événements sont à suivre en live sur RMC, et c'est Flora Moussy qui sera désormais aux commandes de ce show ! Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux





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Live Sports Events on RMC and New Host for the ShowRMC, the French sports broadcaster, is hosting live sports events from various categories such as rugby, swimming, and Formula 1. The new host for the show, Flora Moussy, will be taking charge and will be joined by Christophe Cessieux every Saturday starting from 16h. Additionally, other hosts such as Benoit Boutron, Christophe Cessieux, and Thibaut Giangrande will continue to contribute.

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