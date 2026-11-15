Litier Français : Offre Black Friday sur le matelas Hybride Pro 2 avec jusqu'à 50% de réduction

Profitez de la réduction Black Friday chez Litier Français sur le matelas Hybride Pro 2. Prix à partir de 399,50 euros au lieu de 799 euros. Livraison gratuite.

Pendant l'événement commercial majeur du Black Friday, la marque en ligne Litier Français lance une promotion exceptionnelle sur son produit phare, le matelas Hybride Pro 2. Ce modèle emblématique, reconnu comme le numéro un des ventes du site, bénéficie d'une remise atteignant 50 % sur ses tarifs habituels. Cette offre constitue une opportunité majeure pour les consommateurs souhaitant acquérir une literie de qualité à un coût significantly réduit.

Détails techniques du matelas Hybride Pro 2

Le matelas Hybride Pro 2 se distingue par une structure technique sophistiquée conçue pour offrir un soutien ferme et un accueil équilibré, adaptées à toutes les morphologies. Il intègre 750 ressorts ensachés de type Sleep, associés à trois couches de mousses innovantes incluant la mousse Fresh Viscogel, la mousse à mémoire de forme Memory et la mousse HR PRO X. Cette combinaison assure une durabilité optimale tout en soulageant efficacement les douleurs dorsales.

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Offre premium et tarifs négociés

Deux versions principales sont proposées dans le cadre de cette opération promotionnelle. La version standard Fresh+ d'une épaisseur de 27 cm est largement disponible. Parallèlement, la version Premium Fresh+ d'une épaisseur de 28 cm, plus aérée avec une couche de mousse Fresh plus épaisse pour une ventilation accrue, est affichée à partir de 399,50 euros, contre 799 euros en temps normal. Cette différence de prix reflète la réduction substantielle appliquée spécifiquement pour le Black Friday.

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Certifications et confort santé

La santé et le bien-être des dormeurs sont au cœur de la conception de ces modèles. Le matelas Hybride Pro 2 est labellisé OEKO-TEX Standard 100, garantissant l'absence de substances nocives, tandis que les mousses intégrées portent la certification CertiPUR. La mousse Fresh Viscogel facilite la circulation sanguine et régule la transpiration, et le design à quatre zones de confort assure un repos réparateur quelle que soit la position de sommeil adoptée.

Service client et garantie d'achat

L'achat s'accompagne d'une politique de satisfaction robuste incluant la livraison gratuite à domicile et un essai de 100 nuits. Si le produit ne convient pas, Litier Français se charge du rapatriement et du remboursement intégral. De plus, la housse hypoallergénique en tissu 3D est déhoussable et lavable en machine, facilitant l'entretien. Un service de reprise de l'ancien matelas est également proposé lors de la livraison du nouveau pour un recyclage simplifié.