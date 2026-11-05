Litier Français offre -48% sur son lit coffre Black Friday : Matelas Hybride Pro 2 à 674 euros

Profitez d'une réduction de 48% sur le lit coffre et matelas Hybride Pro 2 chez Litier Français pendant le Black Friday. Prix final : 674 euros au lieu de 1298 euros.

Litier Français propose une offre exceptionnelle sur son ensemble lit coffre et matelas Hybride Pro 2 Premium Fresh + pendant le Black Friday. La marque réduit drastiquement le prix de 1 298 euros à 674 euros, soit une baisse immédiate de 48%. Cette promotion s'applique spécifiquement à l'ensemble complet sommier coffre et matelas hybride.

Opération Black Friday : réduction de 48% et prix final

L'ensemble sommier coffre et matelas Hybride Pro 2 Premium Fresh + passe de 1 298 euros à 674 euros lors de cette opération commerciale. Cette baisse de prix constitue une remise nette de 48% sur le tarif de référence habituel du produit. L'offre est strictement limitée à la durée de l'événement Black Friday et ne pourra pas être renouvelée ultérieurement. Les clients doivent donc saisir cette opportunité avant la fermeture de la promotion.

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Sommier coffre et matelas hybride avec ventilation améliorée

Le lit coffre offre un espace de rangement généreux accessible en soulevant simplement la structure. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les utilisateurs manquant d'espace dans leur chambre. Le matelas Hybride Pro 2 Premium Fresh + intègre quatre couches de mousses plus aérées pour une ventilation optimale. Cette version 2026 garantit une meilleure circulation de l'air et un confort thermique supérieur.

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Confort, garantie de 10 ans et essai de 100 nuits

L'ensemble est recouvert d'une housse matelassée en tissu 3D douce et lavable en machine à domicile. Le produit bénéficie d'une garantie constructeur de 10 ans pour assurer la durabilité des matériaux. Litier Français permet également un essai du matelas pendant 100 nuits pour valider le confort. En cas de problème avec votre ancien lit, la reprise de l'ancienne literie est possible.

Paiement en plusieurs fois et livraison gratuite incluse

Les consommateurs peuvent opter pour un paiement en plusieurs fois pour acquérir cet ensemble sommier et matelas. La livraison à domicile est gratuite pour toute commande réalisée dans le cadre de cette promotion Black Friday. Cette offre s'inscrit dans la stratégie de Litier Français pour rendre la literie de qualité accessible à prix concurrentiel. Elle permet aux clients de bénéficier d'un sommeil réparateur sans effort financier excessif.