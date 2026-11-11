Litier Français lance le matelas Pro Hôtel à 575,40 euros pendant le Black Friday

Litier Français propose son matelas Pro Hôtel, 28 cm d'épaisseur, 1120 ressorts ensachés et 40% de remise, à partir de 575,40 euros. La livraison rapide, le paiement sans frais et l'échange possible du vieux lit complètent l'offre.

Les consommateurs français ont désormais le choix d'échanger leur vieille literie contre le matelas Pro Hôtel de la marque Litier Français, qui propose un rapport qualité/prix attractif grâce à une remise de 40 % pendant le Black Friday. Le produit, vendu à 575,40 euros au lieu de 959 euros, mesure 28 cm d'épaisseur, dispose de 1120 ressorts ensachés et intègre un surmatelas à 300 gr/m² pour un effet nuage.

Caractéristiques techniques et confort du matelas Pro Hôtel

Le matelas Pro Hôtel est conçu en 11 tailles différentes et est compatible avec tous les sommiers. Il comprend sept zones de confort pour s'adapter aux courbes du corps et favoriser un alignement optimal de la colonne vertébrale. La mousse Fresh régule la température, la couche Memory offre un accueil sagace, la mousse HR PRO X assure une résilience élevée et une mousse haute résilience de 3 cm à 25 kg/m³ complète la construction.

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Les matériaux utilisés sont certifiés : le matelas porte le label OEKO‑TEX Standard et les mousses sont certifiées CertiPUR, garantissant ainsi un produit sans substances nocives.

Conditions d'achat et service client exceptionnel

Litier Français permet aux clients de régler l'achat en plusieurs fois sans frais supplémentaires et offre la possibilité de reprendre leur ancienne literie pour un échange. La livraison est assurée à domicile sous quelques jours, et l'entreprise assure un suivi de la qualité du produit dès son arrivée.

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Le prix d'origine, 959 euros, est réduit de 40 % pour s'inscrire dans l'offre Black Friday, rendant le Pro Hôtel accessible à un public plus large cherchant un matelas de qualité hôtelienne à un tarif abordable.

Impact sur le marché et attentes des consommateurs

Cette promotion intervient à un moment où la demande des Français pour des produits de sommeil haut de gamme est en hausse. Les consommateurs recherchent plus souvent des expériences de sommeil comparables à celles d'un hôtel, et le matelas Pro Hôtel traduit cette tendance grâce à sa construction avancée.

Les réductions massives durant le Black Friday créent une agitation sur le marché de la literie en France, et Litier Français cherche à capitaliser sur cette frôlement en présentant un produit qui combine confort, performance et prix réduit.

A l'heure où les tendances montrent une exigence croissante pour des produits certifiés, Litier Français se positionne clairement comme acteur majeur de la literie premium, tout en restant accessible grâce à son offre Black Friday.