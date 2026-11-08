Liste XV de France : Teddy Thomas et Julien Marchand appelés face aux Springboks

La FFR dévoile la liste des 42 joueurs pour le choc contre l'Afrique du Sud. Retour de Teddy Thomas et Julien Marchand, avec l'absence de Romain Ntamack.

La Fédération Française de Rugby a officialisé dimanche la composition du groupe de 42 joueurs conviés à Marcoussis pour préparer la réception de l'Afrique du Sud. Cette sélection marque le retour significatif de trois figures emblématiques du rugby hexagonal, dont l'ailier Teddy Thomas et le talonneur Julien Marchand, deux joueurs du Stade Toulousain, après plusieurs mois d'éloignement des parquets internationaux.

Le match décisif se déroulera vendredi prochain au Stade de France à 21 h 10. Cette rencontre s'annonce comme un test majeur pour les Bleus, qui cherchent à confirmer leur statut face aux doubles champions du monde en titre. Les observateurs attendent avec impatience de voir comment le staff technique intègre ces retours expérimentés dans une stratégie offensive capable de freiner la puissance sud-africaine.

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Retours stratégiques des toulousains

Julien Marchand, âgé de 31 ans et totalisant 53 sélections nationales, effectue sa rentrée dans le groupe après un mois d'absence dû à une blessure à la cuisse contractée début octobre. Le talonneur a pu retrouver le terrain samedi lors de la victoire de son club contre Clermont-Ferrand (28-18), prouvant ainsi son aptitude physique immédiate. Sa présence pourrait entraîner sa titularisation dès le coup d'envoi, aux côtés de Sipili Falatea à droite et de Jean-Baptiste Gros à gauche.

De son côté, le centre Gaël Fickou, 32 ans et comptant 98 sélections, fait également son retour au rassemblement. Bien que son temps de jeu soit moins garanti en raison de la concurrence féroce au poste, son expérience est jugée indispensable pour affronter les Springboks. L'ancien capitaine de la défense apporte une sécurité tactique que l'encadrement ne souhaite pas négliger face à une équipe sud-africaine redoutable en phase de jeu au pied.

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Nouvelle tuile pour Romain Ntamack

L'absence de l'ouvreur Romain Ntamack constitue le principal revers de cette préparation. Blessé à l'épaule gauche contre les Fidji samedi, il sera indisponible pour la durée de la compétition, une nouvelle malchance pour le joueur toulinois qui enchaînait jusque-là les sélections. Son forfait contraint la FFR à procéder à des ajustements majeurs dans le groupe pour compenser cette perte de leadership en mêlée ouverte.

Le Parisien Louis Carbonel, qui n'avait plus figuré sur une feuille de match avec les Bleus depuis l'été 2021, a été appelé pour remplacer Ntamack. Cette sélection met en lumière la profondeur du banc français et la volonté de tester de nouvelles options tactiques. Carbonel devra s'adapter rapidement au rythme international pour couvrir le poste d'ouvreur lors des quatre semaines à venir à Marcoussis.

Décisions controversées et performances en club

La sélection de Teddy Thomas, 33 ans et 28 sélections, a suscité des débats tant elle prive Damian Penaud de la liste. Ce dernier, meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de France, ainsi que Théo Forner ne sont pas convoqués. Teddy Thomas justifie ce choix par sa forme actuelle, ayant inscrit sept essais en neuf rencontres avec le Stade Toulousain cette saison, atteignant d'ailleurs son 83e essai en Top 14 contre l'ASM.

Ce retour de Teddy Thomas, son premier depuis le 17 juillet 2021 contre l'Australie à Brisbane, vise à conforter son statut de meilleur marqueur d'essais du championnat en activité. Son intégration dans la liste de 42 joueurs démontre la priorité donnée aux performances récentes en club. Les supporters et analystes scrutent maintenant son impact potentiel sur le flank ou l'aile face à la défense robuste sud-africaine.

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Ajustements tactiques et impacts futurs

Le staff technique a également intégré Loïc Credoz pour remplacer Oscar Jegou, blessé, au poste de troisième ligne. Cette décision souligne la nécessité de maintenir l'intensité physique en première ligne face aux piliers sud-africains. Gaël Dréan, revenant de six mois d'arrêt suite à une opération cardiaque et auteur d'un essai samedi, complète ce groupe ambitieux.

Tous les regards se tournent vers vendredi et le Stade de France pour évaluer si ces choix vont permettre aux Bleus de surprendre. La préparation à Marcoussis sera cruciale pour synchroniser ces éléments hétérogènes. L'enjeu est de taille pour la suite de la tournée, car une victoire contre les champions du monde en titre offrirait un moral considérable à l'équipe de France pour les matchs à venir.