La Ville de Lisieux a honoré ses sportifs brillants lors de la cérémonie du 16 novembre 2026, récompensant les médailles d'or et les titres internationaux.

La Ville de Lisieux dans le Calvados a organisé une cérémonie officielle le lundi 16 novembre 2026 pour saluer l'excellence de ses athlètes. Cette manifestation s'est tenue dans l'espace Saint-Jacques et a regroupé les licenciés des clubs locaux ayant atteint des sommets lors de la saison 2025-2026.

Cérémonie de distinction des athlètes lexoviens

Les élus de la municipalité ont pris la parole pour reconnaître les efforts collectifs et individuels qui ont marqué cette période sportive. Ils ont insisté sur le travail invisible des dirigeants, des entraîneurs et des parents qui soutiennent les athlètes derrière les résultats obtenus.

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Chacun des clubs représentés lors de cette cérémonie a reçu un chèque de 300 euros. Cette somme vise à soutenir la continuité des activités et à encourager la participation des jeunes sportifs aux compétitions futures.

Titres internationaux et médailles d'or en danse

Les groupes de danse de la Confédération Nationale de Danse (CND) ont brillé par leurs succès. Les équipes " Les Swing Poulettes " et " À la Poursuite du Temps Perdu ", composées de jeunes de 8 à 11 ans, ont remporté les championnats de France avec des médailles d'or à l'unanimité.

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Ces performances les ont qualifiées pour la finale européenne de la CND qui se déroulera à Madrid du 30 octobre au 3 novembre 2026. Le groupe " Exode " (13-17 ans) et les " Porteuses d'Eau " (12-14 ans) ont également décroché l'or au niveau national, consolidant la réputation de Lisieux dans ce domaine artistique.

Margaux Oudjhane du groupe " À la Poursuite du Temps Perdu " et Louise Bliault de la catégorie classique ont également été distinguées pour leurs médailles d'or et leurs sélections européennes. Ces réussites soulignent la maîtrise technique et artistique de la jeunesse lexovienne.

Victoires majeures en agility et sports équestres

Dans le domaine de l'agility, Nola Cullier et son chien Only You se sont illustrés en remportant trois titres consécutifs de championne de France Junior. Cette performance leur a permis d'intégrer l'équipe de France junior pour la quatrième fois et de devenir vice-championnes du monde à Mannheim en Allemagne.

Cécile Maurice et son chien Sky Fall ont également marqué cette saison en remportant le Grand Prix de France d'agility à Liévin dans la catégorie senior. Ces titres démontrent la compétitivité des couples humain-animal de la région.

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Les sports équestres ont connu des succès notables avec Pauline Gallet et Adam Rogy, troisième du championnat du monde de trot à poney dans la catégorie des 15 ans. Guy Petit, capitaine de l'équipe de Normandie, vise désormais le niveau national après ses performances régionales.

Performances régionales et montées en championnat

Le Volley-ball club athlétique lexovien a vu son équipe féminine des moins de 18 ans, entraînée par Chloé Abbas-Saussey et ses coéquipières, accéder au championnat Excellence la saison prochaine. Cette promotion récompense le travail d'une équipe comprenant des joueuses comme Lily Blot et Tessa Lalas.

Le tennis de table et le triathlon ont également été à l'honneur. Bastien Chevallier et Virgile Diesnis ont remporté des titres de champions de Normandie. Céline Taubman a remporté le challenge de Normandie sur l'épreuve de triathlon à Brionne.

Les victoires en fédéral et en performance nationale ont concerné de nombreuses équipes de jeunes, validant l'avenir sportif de Lisieux à travers des résultats tangibles et une montée en puissance constante des catégories juniors.