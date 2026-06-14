Liquidation des stocks Xiaomi avant les soldes : Xiaomi Redmi Note 14 à moins de 205 euros sur Back Market

Le Xiaomi Redmi Note 14, initialement vendu à 420 euros, passe à moins de 205 euros sur Back Market. Il dispose d'un grand écran de 6,67 pouces, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 256 Go de stockage, de 8 Go de mémoire vive et de la compatibilité 5G.

Liquidation des stocks Xiaomi avant les soldes ? Initialement vendu à 420 euros, ce smartphone passe à moins de 205 euros // Back Market Le Xiaomi Redmi Note 14 mise sur un grand écran de 6,67 pouces qui apporte davantage d’espace pour les vidéos, les réseaux sociaux ou la navigation.

Son taux de rafraîchissement de 120 Hz rend les déplacements dans les menus plus fluides tandis que ses 256 Go de stockage permettent de conserver un grand nombre de photos, de vidéos et d’applications. Le Xiaomi Redmi Note 14 dispose également de 8 Go de mémoire vive et de la compatibilité 5G afin de profiter des réseaux mobiles les plus récents.

Le Xiaomi Redmi Note 14 reconditionné en très bon état revient à 203,48 euros sur Back Market au lieu de 420 euros neufse démarque notamment par son capteur principal de 108 mégapixels. Cette définition élevée permet de récupérer davantage de détails sur les paysages, les monuments ou encore les photos de groupe. Lorsqu’une image est recadrée, la quantité d’informations disponible reste importante, ce qui aide à conserver un bon niveau de précision.

Le Xiaomi Redmi Note 14 s’adresse aussi à ceux qui aiment photographier leurs voyages, leurs sorties ou leurs souvenirs de famille sans avoir besoin d’un appareil dédié. Associé à son espace de stockage de 256 Go, ce capteur photo permet d’accumuler un grand nombre de clichés avant de devoir faire du ménage dans la galerie. La photo fait partie des arguments qui expliquent l’intérêt porté au Xiaomi Redmi Note 14 sur Back Market.

Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Google liquide ses stocks ? Le récent Pixel 9 initialement vendu à 1066,71 euros passe à moins de 450 eurosXiaomi met la concurrence hors jeu avec le Redmi Note 14 Pro+ à moins de 250 eurosJ'en profit





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