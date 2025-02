Lions et USLCF en danger à domicile

Les Lions du Stade Bordelais et l'US Lège-Cap-Ferret doivent absolument éviter la défaite à domicile ce samedi face à leurs adversaires respectifs, Onet-le-Château et le Pau FC B.

En bas du classement, les Lions du Stade Bordelais et l'US Lège-Cap-Ferret doivent absolument éviter la défaite à domicile face à Onet-le-Château et la réserve du Pau FC. Les Lions, malgré un match de retard, se retrouvent à la 12e place avec 15 points et sont dans une situation périlleuse. Ils s'affrontent ce samedi à domicile contre les Aveyronnais d'Onet-le-Château, actuellement 7e du classement avec 21 points.

Les Bordelais, contraints au repos forcé la semaine dernière avec le report de leur match à Canet-en-Roussillon, ont besoin impérativement des trois points de la victoire. Bien que lanterne rouge de la poule, la réserve des Girondins de Bordeaux inspire beaucoup de méfiance au FC Bassin Arcachon. L'US Lège-Cap-Ferret, quant à elle, accueille le Pau FC B, une formation qui a pris l'habitude de s'imposer face aux joueurs de la Presqu'île. Souvent d'un rien, comme lors du match aller (1-0), les joueurs du Nord-Bassin laissent systématiquement des regrets aux joueurs de la Presqu'île.À l'heure où la situation comptable devient de plus en plus compliquée pour l'USLCF, avant-dernier de la poule avec seulement 12 points, il serait bien de parvenir à conjurer le mauvais sort face aux réservistes palois. Pour ce faire, Philippe Ollier pourra compter sur le retour de la plupart de ses cadres qui reviennent à la compétition suite à des blessures. Douchés à Trélissac le week-end dernier (3-0), les joueurs de l'USLCF doivent impérativement se reprendre à domicile pour ne pas se retrouver totalement décrochés. Stade Bordelais (12e/15 pts) - Onet-le-Château (7e/21 pts), ce samedi à 18 heures au stade Sainte-Germaine du Bouscat ; Lège-Cap-Ferret (13e/12 pts) - Pau FC B (6e/22 pts), ce samedi à 19 heures au stade Louis-Goubet de Lège





Football Stade Bordelais USLCF Onet-Le-Château Pau FC B Relégation

