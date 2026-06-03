Lionnel Astier : "Nos libertés sont fragiles, jamais acquises" à l'ouverture du festival des Passeurs de livres à Alès

Le comédien cévenol Lionnel Astier, président d'honneur de la 5e édition des Passeurs de livres à Alès (Gard), animera la soirée inaugurale du festival en compagnie de Jean Lebrun. Entretien avec un artiste touche-à-tout qui ne manque pas de réflexions sur les "Difficiles libertés".

Le festival des Passeurs de livres à Alès (Gard) s'apprête à ouvrir sa cinquième édition ce jeudi 4 juin, avec une soirée inaugurale qui s'annonce passionnante.

Le comédien cévenol Lionnel Astier, président d'honneur de cette édition, animera cette soirée en compagnie de Jean Lebrun. Dans cet entretien, Lionnel Astier nous parle de sa relation avec le festival, du thème de cette édition "Difficiles libertés" et de sa lecture-performance consacrée à la mémoire de la révolte des Camisards. Le thème de cette édition, "Difficiles libertés", résonne fortement avec l'actualité. Pour Lionnel Astier, il s'agit d'une ambiance générale où les libertés sont devenues fragiles, jamais acquises.

"Nous venons d'une société qui acceptait les contradictions, mais maintenir cette complexité demande des efforts. Aujourd'hui, notre époque court après la réaction immédiate, les slogans simples et le clash plutôt que le débat.

" Face à ce danger, ces salons sont de véritables lieux d'alerte. Le festival décloisonne les savoirs et le livre est-il une arme face à cela ? Pour Lionnel Astier, "absolument". Le livre est un domaine de résistance qui impose de prendre le temps et d'affronter le réel dans sa complexité.

Vendredi soir, Lionnel Astier présentera également une lecture-performance "La petite cuisine du désert", autour des Camisards. Il nous parle du cœur historique de cette révolte née d'un acte de lecture clandestin et hautement dangereux. Les Camisards incarnent un thème universel : la violence d'État, la persécution religieuse, les réfugiés. Derrière le slogan de Louis XIV, "un roi, une loi, une foi", il y avait une simplification terrible du réel qui a détruit des milliers de vies pour s'appliquer.

On retrouve cette même dynamique d'exclusion derrière certains slogans contemporains. Lionnel Astier s'inquiète du désamour des jeunes pour la lecture et nous explique pourquoi ce combat lui tient tant à cœur.

"J'ai eu une enfance chaotique, j'étais un cancre ; ce sont les livres qui m'ont sauvé et ont fabriqué ma liberté. Il faut défendre les librairies, ces lieux d'aventure où l'on se laisse surprendre par un livre qu'on n'attendait pas, contre le confort stérile des algorithmes.





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