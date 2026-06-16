Lionel Scaloni : l'Algérie est une équipe qui nous préoccupe avant le match contre l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, a confié redouter les forces de l'Algérie avant le match entre les deux équipes, mercredi à Kansas City pour le premier match de l'Albiceleste à la Coupe du monde 2026.

Lionel Scaloni , sélectionneur de l' Argentine , a confié redouter les forces de l' Algérie avant le match entre les deux équipes, mercredi à Kansas City pour le premier match de l'Albiceleste à la Coupe du monde 2026.

Le technicien a été un spectateur attentif des autres matchs et a rappelé que l'Algérie est une équipe similaire au Maroc qui joue de manière plutôt similaire, avec des grands joueurs et un grand entraîneur qui fait très bien jouer son équipe. Il n'y a pas d'adversaire facile et chaque sélection a sa place en Coupe du monde, donc il ne faut jamais se relâcher.

L'Algérie est une équipe qui nous préoccupe car elle possède des joueurs de très haut niveau et c'est un bon test, important mais pas décisif. Scaloni connaît bien le style du technicien suisse, Vladimir Petkovic, qui veut assumer son style et vise un exploit contre l'Albiceleste. Bien sûr, ce sera un match délicat contre l'un des favoris mais ils doivent y croire et travailler.

L'attaquant de pointe adverse, Lautaro Martinez, devrait être préféré à Julian Alvarez et Scaloni respecte tous les joueurs et tous les adversaires, il leur donne beaucoup d'importance mais il cherche aussi à respecter les forces de son équipe. Ils essayent de proposer quelque chose de différent et de dominer avec mon équipe. Il n'a jamais fait un plan uniquement pour arrêter un joueur et ce ne sera pas le cas non plus demain.

Mais ils cherchent à limiter ceux qui peuvent aider ces joueurs de grande classe à s'exprimer au mieux. C'est un bon test, important mais pas décisif, et chaque sélection a sa place en Coupe du monde, donc il ne faut jamais se relâcher





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