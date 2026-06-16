Lionel Messi s'apprête à écrire l'histoire en devenant le premier joueur à disputer sa sixième Coupe du monde. L'octuple Ballon d'Or a prolongé sa carrière internationale et s'est contracté il y a trois semaines avec son club de MLS, l'Inter Miami.

Lionel Messi s'apprête à devenir le premier joueur à disputer sa sixième Coupe du monde. L'octuple Ballon d'Or a prolongé sa carrière internationale et s'est contracté il y a trois semaines avec son club de MLS , l' Inter Miami .

Son sélectionneur Lionel Scaloni a affirmé qu'il était en forme et crucial pour l'équipe. Messi a étalé toute sa justesse technique en délivrant plusieurs caviars et a créé un penalty et l'a transformé deux minutes après son entrée en jeu. Les supporters argentins sont impatients de voir jouer leur idole et sont venus de loin pour assister au match.

Messi évolue depuis l'été 2023 en MLS, où le niveau est assez éloigné de ce qu'il a pu connaître en 17 ans avec le Barça et deux saisons avec le Paris SG. Mais il promène son génie sur les pelouses nord-américaines, en témoignent ses 62 buts inscrits en 67 matches avec l'Inter Miami. Sous le maillot argentin, la 'Pulga' a décroché la Copa America 2024 et terminé meilleur buteur des éliminatoires de la zone Amérique du Sud.

Messi est en mission back-to-back et est prêt à donner tout pour ramener une 4e étoile





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Coupe Du Monde MLS Inter Miami Ballon D'or

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : une star du Barça donne déjà rendez-vous à MessiUne star du FC Barcelone n'a pas manqué de donner déjà rendez-vous à Lionel Messi.

Read more »

Composition probable de l'Argentine avant le choc contre l'Algérie : Messi titulaire, Martinez opérationnelÀ l'aube de son entrée dans la Coupe du monde, l'Argentine championne du monde en titre doit encore régler quelques détails concernant sa formation de départ face à l'Algérie. Le gardien Emiliano Martinez est rétabli après une fracture au doigt, tandis que Nicolas Tagliafico est forfait et Julian Alvarez pourrait débuter sur le banc. Lionel Messi, quant à lui, sera bien présent et affiche sa motivation pour cette sixième participation. Trois incertitudes persistent notamment sur les postes défensifs et les milieux gauche, des interrogations qui devraient être levées lors de la conférence de presse de Lionel Scaloni.

Read more »

Coupe du monde 2026 : l'Espagne confiante, Yamal en héritier de Messi et RonaldoLe président de la Fédération espagnole, Rafael Louzan, affirme sa confiance avant le Mondial 2026, présentant Lamine Yamal comme une icône mondiale et futur successeur des légendes Messi et Ronaldo. L'Espagne, favorite, mise sur une ambiance sereine et un jeu séduisant pour aller au bout.

Read more »

Après avoir longtemps laissé planer le doute sur sa participation, Lionel Messi entame sa Coupe du monde avec toujours la même ambitionLionel Messi honorera sa 200e cape avec l'Argentine face à l'Algérie dans la nuit de mardi à mercredi (3 heures). À bientôt 39 ans, le capitaine de l'Albiceleste ne dispute pas son sixième Mondial pour faire de la figuration.

Read more »