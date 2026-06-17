Lionel Messi a inscrit le premier but de l'Argentine face à l'Algérie lors de la Coupe du monde, égalant ainsi le record de Kylian Mbappé. Le match a été marqué par la démonstration technique de l'Albiceleste, qui a laissé peu de chances aux Fennecs.
Lionel Messi a inscrit le premier but de l' Argentine face à l' Algérie lors de la Coupe du monde. Le but de Messi a été le 14e de son parcours dans cette compétition, égalant ainsi le record de Kylian Mbappé .
Messi a semblé submergé par l'émotion après son but, s'essuyant le visage avec son maillot. Au-delà de son but, Messi a régalé de ses contrôles et conduites de balle, mais a également couru pour assurer les tâches défensives. L'Argentine a dominé la partie, avec Messi qui a démontré son infatigabilité et son inutilisable. Le match a été marqué par la démonstration technique de l'Albiceleste, qui a laissé peu de chances aux Fennecs.
Dans le même temps, trois fans argentins qui ont fait 17.000km à vélo pour rencontrer Messi ont été interviewés, affirmant que leur voyage était une expérience incroyable
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